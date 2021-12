Amorim Cork Italia: quando l’economia circolare si fa concreta

Amorim Cork Italia è un modello di circolo virtuoso ambientale, sociale, economico e sempre più culturale in una filiera che richiede concretezza: quella dell’enologia. La sua economia circolare tutto deve alla materia prima di ispirazione e produzione: il sughero. All’origine del percorso, chiamato ETICO e nato oltre dieci anni fa, c’è il sogno di intercettare gli oltre 800 milioni di tappi gettati tra i rifiuti indifferenziati.

Un progetto che da subito ha indicato come il sughero fosse un rifiuto perfettamente riutilizzabile, ad esempio in veste di granina per la bioedilizia, per pannelli fonoassorbenti, isolanti termici, leggeri e sempre perfettamente naturali.

A rendere capillare il messaggio della sostenibilità ambientale in un’ottica anche sociale, poi, è stato il coinvolgimento di alcune onlus italiane dalle iniziative diverse, ma unite dal filo conduttore del volontariato. A queste è stato chiesto il supporto nel diffondere la raccolta dei tappi in sughero usati nei loro territori e di consegnarli poi ad Amorim per indirizzarli al riciclo. In cambio, ogni onlus riceve l’equivalente di 700 euro per ogni tonnellata di tappi raccolti.

La sostenibilità economica arriva a seguire: quando oltre alla tutela dell’ambiente e al supporto sociale si genera vero e proprio valore economico da un percorso di riciclo. Nasce per questo intento SUBER, la prima linea di oggetti di design realizzati interamente con il sughero recuperato dal progetto ETICO. SUBER è più di una collezione di complementi d’arredo, meglio di un crowfunding: è l’occasione di una materia nobile, che una volta usata veniva gettata, di trasformarsi oggi in eccellenza assolutamente etica, made in Italy al 100%, ad alti livelli di esperienza estetica.

Infine, la sostenibilità passa anche a livello culturale in Amorim Cork Italia, dove l’accento posto sulle risorse umane, con oltre 17 iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa, è in questo momento delicato ancora più vigoroso. Dal momento che è importante anche fare memoria, proprio nel 2021 Amorim Cork Italia ha allestito la Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero” per valorizzare e testimoniare i valori che percorrono l’intera economia circolare dell’azienda. Passate per una visita virtuale su www.amorimcorkitalia.com!

Redazione Centrale TdG