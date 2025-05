Amorim Cork Italia e Vinolok a Enoforum 2025: un viaggio nel packaging che guarda al futuro

Verona 21 – 23 maggio 2025 – Amorim Cork Italia – Stand 29 – Vinolok – Stand 30

La leader della produzione di tappi in sughero Amorim Cork Italia, è pronta a conquistare i visitatori di Enoforum 2025 in abbinata con Vinolok, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro, parte integrante del gruppo, con una identità distinta ma con le medesime competenze e know-how. Ne emerge un appuntamento esclusivo per l’industria vitivinicola: a Verona, dal 21 al 23 maggio, l’occasione si fa unica e la passione per il vino e per l’innovazione si fondono in un racconto sensoriale destinato a sorprendere tutti i partecipanti.

Alle postazioni 29 e 30, prenderà vita un percorso che celebra la perfetta armonia tra tradizione e tecnologia, chiamato evocativamente “Invito all’Esperienza Naturale”. Gli stand avveniristici delle due realtà sono il cuore pulsante di un viaggio attraverso il mondo delle chiusure, con un focus particolare sulla rivoluzionaria tecnologia per il sughero Xpür®. Grazie a un trattamento esclusivo, infatti, Xpür® garantisce una neutralità sensoriale senza precedenti, permettendo di preservare l’autenticità del vino e di esaltare le sue doti naturali. I visitatori avranno la possibilità di scoprire come Amorim Cork Italia ridefinisce il modo in cui il vino viene conservato, mantenendo intatta la sua essenza e dotandolo di un vero e proprio veicolo di narrazione e tutela della qualità. Con Vinolok, poi, che si avvale del pregiato vetro di Boemia, tra le soluzioni più eleganti e innovative nel settore, estetica e funzionalità sono un ulteriore fiore all’occhiello disponibile per ogni cantina. Chi passerà dagli stand potrà apprezzare la capacità del sughero e quella del vetro di conservare al meglio i vini, attraverso una soluzione che unisce l’arte della vinificazione con la modernità del design.

D’altra parte il packaging, oggi, fa la differenza e spinge all’acquisto più di altre forme di marketing. Il 65% dei consumatori acquista una bottiglia perché attratto esteticamente dall’involucro e l’alta qualità deve emergere in tutte le parti che compongono il prodotto, deve rispecchiare gli aspetti in cui identificarsi e in linea col proprio stile di vita. La missione per le due aziende è quindi duplice: assicurare tutela e funzionalità, ma anche eleganza ed esperienza premium.

In un contesto così ricco di spunti, Amorim Cork Italia offre oltretutto una serie di eventi imperdibili, pensati per approfondire tematiche legate alla conservazione del vino e alle soluzioni avanzate per i tappi in sughero.

Il 21 maggio, alle 11.30, presso la Sala degustazione, Stefano Zaninotto, Direttore Tecnico dell’azienda, guiderà i partecipanti alla scoperta di come il trattamento BeeW® sul sughero monopezzo possa ridurre la variabilità nell’evoluzione del vino, un aspetto cruciale per garantire qualità costante in ogni bottiglia. L’incontro sarà seguito da una degustazione che permetterà di sperimentare direttamente gli effetti di questa innovativa tecnologia. Questo appuntamento prevede la prenotazione: le iscrizioni sono possibili durante le giornate di Enoforum presso lo stand dell’azienda, mentre le pre-iscrizioni sono disponibili per i possessori del biglietto Premium.

Il 23 maggio, invece, alle 12.40, il focus si sposterà sui vini spumanti, con due sessioni a ingresso libero imperdibili: la prima, tenuta dal professor Franco Battistutta, esperto di chimica enologica, approfondirà il tema della pulizia aromatica dei vini spumanti, mentre, a seguire, Stefano Zaninotto presenterà un intervento su “I tappi per vini spumanti… molto oltre Madame Clicquot”, esplorando le ultime frontiere nell’evoluzione delle chiusure per questi pregiati prodotti.

In occasione di Enoforum, Vinolok presenta, invece, l’iniziativa Vinolok Clear Choice, che racconta le storie e le esperienze di rinomati produttori di vino che hanno scelto la chiusura in vetro per le loro bottiglie. Un modo per scoprire da vicino i numerosi vantaggi di queste soluzioni, attraverso degustazioni guidate e la condivisione di una scelta di qualità, dalla conservazione al valore estetico di un’esperienza rivoluzionaria.

Con un programma così ricco di contenuti e una presenza che unisce tecnologia all’avanguardia e tradizione vitivinicola, Amorim Cork Italia e Vinolok sono pronte a trasformare Enoforum 2025 in un’esperienza indimenticabile per spessore tecnologico e capacità di stimolare i sensi.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2024 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti, investe ogni anno milioni di euro in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S+I), e ha registrato nel 2024 un fatturato consolidato di 939,1 milioni di euro, di cui circa 5,3 miliardi di tappi, che rappresentano il 76,4% delle vendite consolidate.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso) si è confermata nel 2024 azienda leader del mercato del Paese e principale filiale del Gruppo Amorim. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2024 ha registrato 643.947.000 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77.208 milioni di euro, pari al +0,2% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alle mostre “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero” per valorizzare l’elemento sughero e “Il passo del viandante” dedicata al territorio in cui la filiale ha messo radici.

Vinolok®, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro, con oltre 20 anni di vita, rappresenta oggi un’armoniosa fusione tra tradizione, innovazione e consapevolezza ambientale. Con le sue radici nella Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, è diventata un leader globale e un’eccellenza nelle chiusure in vetro per l’imballaggio alimentare e delle bevande, ridefinendone l’estetica e la funzionalità. In Italia Vinolok® è distribuita da Amorim, con una divisione separata ma con le medesime competenze e know-how che da sempre contraddistinguono l’azienda leader nella produzione di tappi in sughero. Nello scenario meraviglioso e incontaminato dei Monti Jizera, le montagne più alte della Repubblica Ceca, ha sede l’innovativo stabilimento di produzione, dove abili artigiani lavorano in equilibrio tra la proverbiale tradizione vetraia del paese e la tecnologia d’avanguardia, per garantire che ogni chiusura Vinolok® sia un capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che migliorano l’estetica dell’imballaggio, preservando allo stesso tempo l’integrità del prodotto. La mission di Vinolok® è quella di portare l’imballaggio oltre la mera funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro che oltre ad essere performanti, dimostrano di avere un impatto iconico ed elegante, e rispondono ai criteri della sostenibilità. Un nuovo concetto di chiusura che coniuga le più esigenti richieste enologiche con design innovativi e moderni.

Redazione Centrale TdG