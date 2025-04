Amorim certifica l’impronta di carbonio negativa confermandosi una filiera toccasana per l’ambiente

Corticeira Amorim rivela l’impronta di carbonio negativa dei suoi tappi in sughero, in conformità con la norma ISO 14067, convalidata esternamente da APCER

La leader globale nella produzione di tappi in sughero presenta i dati. A fronte, infatti, di tante narrazioni di altre realtà che si professano sostenibili e che, invece, sfruttano informazioni parziali per apparire tali e ingannare i consumatori, Amorim Cork Italia ha ricevuto di recente i dati sulla CO2 della filiera dalla casa madre, in Portogallo. Corticeira Amorim ha infatti monitorato l’impronta di carbonio dei propri tappi in sughero secondo la norma ISO 14067 “Gas serra – Impronta di carbonio dei prodotti”. Gli studi condotti finora, che coprono circa il 60% del portafoglio prodotti di Amorim Cork e sono verificati da un organismo di certificazione esterno, APCER – Associação Portuguesa de Certificação, attestano un’impronta di carbonio negativa per tutti i prodotti analizzati.

Tutti i tappi analizzati, inclusa la gamma di tappi naturali e tecnici per vini fermi, e il tappo Spark® Top II per il segmento dei vini spumanti, presentano costantemente impronte di carbonio negative che vanno da -28,72 g CO2eq/tappo fino a -56,4 g CO2eq/tappo. Questi risultati evidenziano l’importante ruolo dei tappi in sughero nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nella promozione di pratiche ecologiche, contribuendo alla decarbonizzazione del settore vinicolo.

António Rios de Amorim, Presidente e CEO di Corticeira Amorim, sottolinea che “i nuovi studi sull’impronta di carbonio, verificati da APCER, attestano che i tappi in sughero continuano a essere un forte alleato per i produttori di vini fermi, spumanti e liquorosi, poiché oltre alle loro caratteristiche naturali e tecniche uniche, contribuiscono in modo significativo alla riduzione dell’impronta di carbonio complessiva del packaging del vino, rispetto ad altre chiusure alternative. Anticipando i cambiamenti introdotti nel quadro giuridico dell’UE per le dichiarazioni ambientali, applicabili da settembre 2026, stiamo rafforzando il nostro forte impegno per la sostenibilità e il nostro sforzo nel contribuire, attraverso i tappi in sughero naturale, alla mitigazione delle emissioni di gas serra nel settore vinicolo”. – Ha aggiunto, inoltre: “In Corticeira Amorim lavoriamo quotidianamente per sviluppare soluzioni più sostenibili, in linea con una strategia continua volta a ridurre l’impatto ambientale dei nostri processi, preservando allo stesso tempo l’ecosistema unico del Montado.”.

Gli studi realizzati negli ultimi mesi, incentrati sull’analisi dell’impronta di carbonio, includono dati sulla cattura del carbonio e sulle emissioni nelle varie fasi del ciclo di vita della produzione dei tappi in sughero. Adottando una prospettiva “cradle-to-gate” (dalla raccolta della materia prima fino all’uscita dallo stabilimento), gli studi valutano e comunicano la quantità di gas serra (GHG) rilasciati durante il processo, tra cui anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e altri, che contribuiscono al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. Questo approccio è stato adottato per tenere conto della variabilità dei mercati, dei modelli di distribuzione, del consumo e del fine vita dei tappi in sughero, garantendo una valutazione solida e comparabile dell’impatto ambientale del prodotto.

“I risultati sono chiari, privi di artefici retorici derivanti da narrazioni ricche di enfasi. La vera ispirazione che dovrebbe motivare l’intero settore è che il rispetto del vino passa dal tappo – afferma l’a.d. Amorim Cork Italia Carlos Veloso dos Santos – I nostri sigilli dimostrano come dalla natura si parta, nella natura si rimanga e alla natura si possa arrivare. Questo significa anche rispettare il lavoro dell’uomo, dalla vigna alla cantina, nonché tutelare il consumatore finale, che al momento della stappatura fa più di bere vino: deve poter vivere un’esperienza sensoriale di alto livello. Purtroppo, chi racconta storie inventate, invece, lo fa per un mero risultato di profitto economico, un lato negativo che viene fuori troppo tardi o viene attenuato da nuove comunicazioni esagerate e non veritiere, vero e proprio greenwashing che gioca al rialzo”.

D’altra parte, le politiche europee e nazionali spingono verso l’utilizzo di imballaggi sempre più sostenibili e le cantine stanno sempre di più adottando scelte di acquisto virtuose per diminuire l’impatto dei propri prodotti e della propria organizzazione e per incontrare le esigenze del mercato. I progetti più emblematici sviluppati negli anni da parte di fornitori di imballaggi per il settore vitivinicolo spaziano dalla garanzia di tracciabilità del vetro riciclato al sistema di stoccaggio forestale di CO2, appunto di Amorim Cork, dalla riduzione del peso delle bottiglie in vetro alla scelta di cartoni certificati FSC o all’uso di etichette con cellulosa da processi di riciclo. Poter contare su questo traguardo certificato significa che i clienti Amorim Cork Italia possono ridurre la loro impronta di carbonio rendicontando il credito di CO2 dei tappi in sughero realizzati dall’azienda.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2024 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti, investe ogni anno milioni di euro in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S+I), e ha registrato nel 2024 un fatturato consolidato di 939,1 milioni di euro, di cui circa 5,3 miliardi di tappi, che rappresentano il 76,4% delle vendite consolidate.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2023 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2023 ha registrato oltre 633 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77 milioni di euro, pari al +2,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

