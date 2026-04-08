Focus sull’innovazione del processo di vinificazione e sul settore hospitality

Verrà inaugurata a maggio di quest’anno la nuova cantina delle Tenute del Cabreo

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute chiude il 2025 con un fatturato di oltre 10 milioni di Euro. Il risultato positivo, sostanzialmente stabile rispetto a quello del 2024, giunge in uno scenario globale caratterizzato da riduzione dei consumi, crisi geopolitiche e aumento dei costi.

“Nella seconda parte dell’anno sia il mercato italiano che quello estero hanno ripreso a mostrare segnali di vivacità. Anche negli Stati Uniti, nonostante l’imposizione dei dazi del 15% a partire dal mese di agosto, la rete distributiva sta già lavorando ad una profonda riorganizzazione del settore, che porterà certamente a risultati importanti – ha dichiarato il Presidente Giovanni Folonari – In questo scenario abbiamo scelto di affiancare alla nostra storia una continua ricerca in termini di innovazione e un fitto programma di investimenti destinati al settore vitivinicolo e all’hospitality”.

Il settore hospitality dell’azienda raggiunge nel 2025 i 2 milioni di fatturato, con un’occupazione che supera costantemente il 90%. I principali mercati di riferimento sono l’Italia e l’Europa, in particolare il mercato dei paesi in lingua tedesca che apprezza l’enoturismo e viaggia preferibilmente con l’auto. Non manca però chi parte dall’America o dall’Asia per soggiornare nel Chianti Classico.

Il cuore dell’ospitalità firmata Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute sono i due eleganti Relais di Charme Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo, presso le omonime tenute che da 40 anni danno vita ad alcuni tra i Supertuscan più famosi in tutto il mondo: undici camere ciascuno con vista privilegiata sui vigneti toscani, due piscine che si inseriscono armonicamente nel paesaggio circostante e un ristorante in cui ogni giorno vengono rivisitati e proposti i piatti della tradizione.

A completare l’offerta di hospitality delle storiche tenute sarà la Cantina del Cabreo, che verrà inaugurata a maggio 2026. La nuova cantina è stata realizzata in perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione: da un lato l’evoluzione tecnica e stilistica, dall’altro il rispetto delle radici. Il risultato è un vero e proprio tempio dei Supertuscan, progettato per ottimizzare le tecniche di vinificazione con tecnologie all’avanguardia. La collezione di botti, barrique e bottiglie, l’accogliente sala degustazione e la vendita diretta delle etichette di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute ne faranno una tappa irrinunciabile nei percorsi enoturistici del Chianti Classico.

L’offerta di hospitality prevede inoltre la possibilità di soggiornare in alcune dimore private di lusso immerse tra i vigneti: la seicentesca Villa Padronale e la Casavecchia presso la Tenuta di Nozzole o l’antica casa in pietra che sorge a Montalcino, nel cuore della Tenuta La Fuga.

Redazione Centrale TdG