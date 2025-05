A’MARE brut rosè, la prima bollicina firmata Siddùra

Siddùra presenta A’MARE Brut Rosé, la prima bollicina della cantina: un vino spumante rosé nato per raccontare la Sardegna attraverso freschezza, identità e stile. A’MARE nasce da Nudo, il rosé che ha conquistato il titolo di miglior rosé al mondo e ne eredita carattere, prestigio e unicità. Ma si spinge oltre: con la sua effervescenza fine e persistente, A’MARE diventa simbolo di celebrazione, pensato per accompagnare i momenti importanti. Il primo Brut Rosé della cantina, elegante e fresco rappresenta un’evoluzione naturale che mantiene intatta l’eleganza e l’identità del vino da cui nasce, esaltandone il lato più vibrante.

“A’MARE è la nostra dichiarazione d’amore per la Sardegna, il suo mare e le sue eccellenze – afferma Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra –. Un vino che nasce da un’icona come Nudo per esprimersi in chiave raffinata e contemporanea. Con questa bollicina rosé, portiamo in scena una nuova interpretazione del nostro territorio, rafforzando ulteriormente la nostra proposta. A’MARE si inserisce perfettamente tra i nostri vini, aggiungendo un elemento di eleganza e freschezza: è un passo ulteriore nella ricerca dell’eccellenza”.

A’MARE interpreta in chiave moderna il vino rosso più rappresentativo dell’isola, trasformandolo in un rosé brillante, dal perlage fine e persistente, con note di piccoli frutti rossi, fiori mediterranei e un sorso secco, verticale, salino. Prodotto esclusivamente da uve a bacca rossa provenienti dal cuore della Gallura, a 250 metri sul livello del mare su suoli sabbiosi di disfacimento granitico, A’MARE nasce da una vinificazione attenta: raccolta manuale, pressatura soffice delle uve intere e rifermentazione, con affinamento sui lieviti per esaltare finezza e persistenza.

Il risultato è uno spumante rosé di colore rosa tenue, dallo stile distintivo. “A’MARE rappresenta la sintesi tra tecnica enologica e identità territoriale. La vinificazione meticolosa – dichiara Dino Dini, enologo di Siddùra – ci ha permesso di ottenere una bollicina fine e persistente, che valorizza la componente salina e minerale tipica del nostro suolo granitico. Il profilo organolettico è netto e preciso: note di frutti rossi, petali di rosa, una vena agrumata in chiusura e una struttura verticale sostenuta da un’acidità viva”.

Per Massimiliano Farci, direttore commerciale della cantina: “A’MARE rappresenta una nuova sfida per Siddùra: portare l’eccellenza della nostra produzione in un segmento in forte crescita come quello delle bollicine rosé. È un vino pensato per chi cerca qualità, identità e uno stile contemporaneo. Da oggi è disponibile nei migliori ristoranti, enoteche e alberghi della Sardegna”.

A’MARE Brut Rosé arricchisce la gamma Siddùra, portando a undici le etichette della cantina: tre Vermentino di Gallura, Spèra, Maìa e Bèru; tre Cannonau, Èrema, la riserva Fòla e il rosato Nudo; due Carignano, Èstru e Bàcco; l’internazionale Tìros e il passito Nùali. Una collezione che ha conquistato oltre 870 premi che impreziosiscono il prestigio della Sardegna nel mondo.

