Alla scoperta di uno dei più antichi rituali salentini: la vendemmia

La vendemmia nel Salento è sicuramente uno degli eventi più attesi e pittoreschi di tutto l’anno. Un vero e proprio rituale dove si concentrano speranze e fatiche di un anno di lavoro. Un antico rituale che ancora oggi viene rispettato ed onorato nel mese di settembre da tutti coloro i quali amano la propria terra ed amano raccoglierne i suoi frutti ottenuti, per ricavarne ottime delizie ed in questo caso…un ottimo vino.

Ancora oggi, si utilizzano le antiche tecniche utilizzate dai contadini del passato per la vendemmia, che è possibile considerare una delle attività più importanti della cultura e del commercio salentino assieme a quella della raccolta delle olive per la produzione dell’olio extravergine d’oliva. Frizzante come l’amore, suadente come la pizzica, danzata sullo sfondo di un meraviglioso tramonto.

Infatti, è iniziata la vendemmia nelle Tenute Schiena a Francavilla Fontana, nel Salento. Con le loro abili e delicate mani le donne ripetono un gesto antico, cogliendo grappolo dopo grappolo il nettare degli dei. Il profumo dell’uva si diffonde nell’aria e da qui nasce il vino Rugiada, realizzato con uve chardonnay, “Si chiama Rugiada perché è fresco e dissetante come le perline di rugiada che dissetano i chicchi di uva e le foglie di buon mattino”, dice Giuseppe Schiena Le Tenute Schiena, vaste ben 28 ettari con vigneti di negroamaro, primitivo, susumaniello, chardonnay e minutolo, le viti che diventeranno vini grandi e forti, dando vita al Negroamaro, Primitivo Susumaniello e Malvasia nera. Sole e Uva sono un binomio vincente.

Quanta sapienza e quanto lavoro c’è dietro ad ogni singolo grappolo che gioca con le luci dell’Alba e del Tramonto. Giuseppe Schiena, titolare dell’Azienda ha voluto sottolineare: “All’alba i raggi del sole non sono molto caldi, quindi i grappoli che vengono inondati dalle prime luci del mattino, sono liberati dalle foglie diversi giorni prima della vendemmia. Al contrario, poiché i raggi del sole del tramonto sono molto caldi, i grappoli saranno esposti al calore del tramonto solo pochi giorni prima della vendemmia. Noi vignaioli non dovremmo essere gelosi di questi piccoli segreti.

Tutti noi dobbiamo fare sempre più qualità”. La vendemmia è una festa. Durante la vendemmia, Mariella canta spensieratamente canzoni d’amore della musica melodica italiana. Arriva il tramonto il sole inonda con la sua luce dorata le Tenute Schiena. Vino, Pizzica e Amore diventano un connubio perfetto. Matteo e Angelo suonano la pizzica tipica della vicina Villa Castelli tra i filari di uva. Alessia avvolge con il suo suadente corpo la bellezza della campagna, ripentendo i passi della danza tradizionale salentina, la pizzica appunto, da cui nasce il famoso Festival la Notte della Taranta.

La danza della pizzica diventa sempre più vorticosa. Il tamburellista e la danzatrice si fermano per un brindisi al tramonto. Ad accompagnare i vini non mancano le pietanze tipiche che caratterizzano la cucina salentina come fave e cicorie e le famose focacce. “Profuma di Puglia”, dice Giuseppe Schiena. Tu.. chiamale se vuoi emozioni…

Jimmy Pessina