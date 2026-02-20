Turismo del Gusto
Home / Attualità

Alla scoperta dell’anima del Friuli in compagnia de i Clivi

by

Tre distinti vigneti con fisionomie precise e ben riconoscibili, due diverse zone d’origine dalla lunga tradizione enologica, un’unica missione: permettere alla terra, e quindi al vino, di esprimere con chiarezza la propria identità. In una splendida regione di confine, dal carattere austero seppur gioviale, da trent’anni l’azienda vitivinicola i Clivi produce vini classicamente friulani, capaci di rispecchiare i tratti peculiari di un’area vitivinicola unica.

Mario Zanusso

Eleganti e complesse sotto il profilo aromatico, moderatamente alcoliche e straordinariamente longeve, le bottiglie firmate da Mario Zanusso, oggi al timone dell’azienda che avviò nel 1997 insieme al padre Ferdinando, si distinguono per uno stile che punta all’essenziale e al massimo rispetto delle uve di partenza.

Fin dal principio le coordinate produttive delle etichette più iconiche sono rimaste le stesse: vigne vecchie con oltre settant’anni di età, agricoltura biologica e vitigni autoctoni portano a vini dal profilo purissimo e dal gusto estremamente contemporaneo, apprezzati in Italia e all’estero.

vigneto Galea

A cavallo tra il Collio e i Colli Orientali

Distanti pochi chilometri l’uno dall’altro, ma compresi in due diverse province e zone a denominazione di origine, gli storici vigneti aziendali Galea e Brazan affondano le lunghe radici nella ponca friulana, una marna di origine eocenica formatasi nel corso di millenni a seguito del ritrarsi del mar Adriatico e del sollevamento dei fondali. Gli strati di argille e calcare che compongono il terreno collinare, ricchissimi di sali minerali e microelementi organici, sono una miniera naturale da cui le vecchie viti assorbono i propri nutrienti, trasferendo alle uve grande complessità aromatica e sapidità, che ritornano come note distintive in tutti i vini de i Clivi.

Se il suolo è lo stesso, a differenziare le due vigne sono il microclima e i venti che, scendendo dalle Prealpi Giulie, lambiscono le colline di Gramogliano a Corno di Rosazzo (Udine) e, giungendo dal mare, si infrangono sul monte Quarin a Brazzano di Cormons (Gorizia). Così, mentre i sei ettari del vigneto Galea si estendono su un’area più asciutta e soleggiata, i due del vigneto Brazan si trovano in una zona più fresca e umida, con maggiore escursione termica. A raccontare in modo impeccabile questa diversità climatica è il Friulano, protagonista dei due cru aziendali Clivi Galea e Clivi Brazan: se nel primo caso sviluppa sfumature di pietra focaia, mandorle e miele, nel secondo libera note idrocarburiche e marine accanto a quelle di anice e pompelmo rosa.

In questi due appezzamenti trovano spazio anche la Ribolla, la Malvasia Istriana e il Verduzzo, a testimonianza della vocazione principalmente bianchista di una cantina che, anche per queste varietà tutte autoctone, ha sempre puntato a esaltarne la fragranza e l’identità aromatica.

Da i Clivi a i Klivi: la nuova linea da vitigni internazionali

Un nuovo capitolo del percorso de i Clivi è iniziato più recentemente a Craoretto di Prepotto, nei Colli Orientali del Friuli, dove l’azienda ha acquistato quattro ettari di vigneto posti a 300 metri di altitudine e confinanti con il Bosco Romagno, un grande parco naturale che è un vero e proprio polmone verde del Friuli Venezia Giulia.

nuova veste grafica i Klivi
nuova veste grafica i Klivi

In questo appezzamento, accanto allo Schioppettino, vitigno e vino di terroir per eccellenza, ha trovato casa il progetto “i Klivi”, nato qualche anno fa dal desiderio di esplorare alcuni vitigni internazionali attraverso un approccio agricolo ed enologico fondato sul luogo, la misura e la precisione.

vigneto Kraoretto

Nel vigneto, ribattezzato Kraoretto, si trovano viti vecchie di Sauvignon Blanc, Merlot e Cabernet Franc, che favoriscono in modo naturale equilibrio, basse rese e profondità espressiva.

Una gita tra storia, natura e gusto in una terra di confine

I vigneti Brazan, Galea e Kraoretto costituiscono tre tappe ideali per un breve ma affascinante percorso in Friuli, capace di restituire nei panorami, nelle tradizioni e nel calice l’identità caleidoscopica di una terra di frontiera. Ci troviamo, infatti, vicinissimi al confine tra Italia e Slovenia, in zone che sono state oggetto di molteplici cambiamenti nel corso della storia. Più volte unificate e divise, queste terre rimangono accumunate dal particolare tipo di suoli che possiedono e dall’alta qualità dei vini che riescono a generare.

Non è un caso se proprio in quest’area, riunita per la prima volta da Maria Teresa d’Austria, nacque nel 1787 quella che ancora oggi è considerata la più antica carta dei cru al mondo. Nella Classificazione de’ vini prodoti nelle unite principate della Contea di Gorizia e Gradisca, voluta dalla stessa imperatrice e redatta in italiano, lingua legata al mondo dell’arte, il vino non è solamente un frutto della natura ma un vero e proprio prodotto culturale.

La sede de i Clivi, in località Gramogliano 20 a Corno di Rosazzo, è il luogo perfetto per una passeggiata in vigna e un assaggio guidato alla scoperta delle infinite sfumature dei vini friulani. Nella sala degustazione aziendale, affacciata sui filari, è possibile sperimentare al calice la perfetta corrispondenza tra terroir, profumi e sapori, frutto di un lavoro artigianale che attraverso un’estrema cura e la sottrazione del superfluo in campo e in cantina restituisce vini di grande precisione, equilibrio ed espressività territoriale.

in sala degustazione

La vicinanza con Craoretto e il Bosco Romagno, distante soli cinque minuti d’auto, consente di aggiungere all’esperienza una rigenerante visita al parco, dove lunghi sentieri, uno spazio giochi e un’area picnic offrono diverse opportunità di svago per adulti e bambini. In cinquantatré ettari di riserva naturale ricca di biodiversità, percorsi ben segnalati e di facile percorrenza permettono di compiere escursioni e passeggiate immersi nella natura, durante le quali capita di imbattersi in caprioli, volpi, tassi, scoiattoli, ghiri e qualche raro esemplare di gatto selvatico che vivono circondati da numerosissime specie di piante e alberi.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.