Alla Centrale Nuvola Lavazza di Torino nasce LievitaTO, il nuovo format di ToBe dedicato al mondo della panificazione

Croissant geometrici, pizze gourmet, riscoperta di grani, farine e lieviti: non c’è dubbio che il mondo della panificazione sia in un momento di grande attenzione e di ripensamento degli schemi che lo hanno guidato fino a oggi.

Per indagare l’evoluzione dell’universo dei lievitati dolci e salati, l’agenzia di comunicazione ed eventi ToBe, guidata da Edoardo Gatti e Pierluigi Rosito, ha pensato a un nuovo format che ricalca il successo dell’ormai celebre Degustando, ma totalmente dedicato al mondo della panificazione.

Nasce così LievitaTO, il primo Bakery Day torinese. Un appuntamento con i migliori panificatori della città (e non solo), che vedrà undici grandi protagonisti del mondo dei lievitati avvicendarsi in una giornata di degustazioni, talk, approfondimenti e cultura.

L’appuntamento è per domenica 12 maggio presso la Centrale Nuvola Lavazza, dalle 10.30 alle 20. Un’intera giornata per rendere omaggio al mondo dei lievitati, dalla colazione all’aperitivo, passando per il pranzo e per la merenda.

Tutti i partecipanti alla giornata, infatti, avranno l’occasione di assaggiare le proposte dolci e salate preparate dai panificatori (pizze, pani speciali, focacce, croissant, grissini e lievitati creativi), accompagnandole con una selezione di birre, vini e cocktail. Oltre alle specialità in degustazione, il pubblico potrà inoltre acquistare da ogni panificatore alcuni prodotti, sia per il consumo in loco in stile “street food”, sia per l’asporto.

Inoltre, durante la giornata, i panificatori saliranno a turno su un palco per dar vita ad alcuni talk di attualità, che affronteranno i temi più discussi del loro settore – dal croissant cubico alla pizza gourmet – moderati da autorevoli giornalisti.

Chi sono i panificatori protagonisti di LievitaTO

Undici nomi per undici diversi progetti di panificazione, tutti accomunati dal fil rouge dell’assoluta qualità e della totale dedizione al prodotto: la panoramica dei lievitisti messa in campo da LievitaTO è variegata e unica. Undici grandi professionisti che, per la prima volta, si trovano tutti insieme a presentare le loro creazioni al pubblico, e a raccontare il loro modo di intendere la panificazione.

Ecco i loro nomi:

Antonio Follador – Forno Follador

Antonio Follador è un panettiere contemporaneo, oggi punto di riferimento per i professionisti del settore Ho.re.ca.: insieme al suo team di giovani fornai ha innovato il mestiere di famiglia grazie alla ricerca di materie prime di filiera, all’impiego di lievito madre da rinfresco e a una visione imprenditoriale aperta alla sperimentazione che combina esperienza artigianale e tecnologie d’avanguardia. Premiato con i Tre Pani dal Gambero Rosso, Forno Follador offre un grande varietà di prodotti, che va oltre il pane: pizze, focacce, pasticceria per la colazione e grandi lievitati. A Pordenone hanno sede i tre punti vendita (Lo Spaccio, Il Posto, La Bottega).

Giovane panificatore di grande esperienza, Enrico Murdocco ha rivoluzionato la pizza al taglio in città con la sua teglia Romana. Nella sua pizzeria, Murdocco lavora con farine macinate a pietra realizzando impasti con lievito di birra o con biga e pre fermenti per una lievitazione mista in grado di svelare la parte aromatica del lievito madre. La passione per la panificazione lo ha poi portato ad aprire Tellia Lab, un panificio che sforna pane fresco tutti i giorni.

Caffetteria, panificio, pasticceria: la bakery di Jacopo Pistone sforna ogni giorno pane artigianale, torte, dolci e focacce, con grande attenzione alle materie prime e una continua spinta all’innovazione di prodotto. Da Cibrario Jacopo panifica con lievito madre o pre fermenti naturali, utilizziamo farine di tipo 0, tipo 1, grano duro rimacinato, integrale, farro, segale e sperimentando altre tipologie.

Maestro della pizza contemporanea torinese, Massimiliano Prete ha dedicato il suo locale al sesto gusto che, secondo i ricercatori, è la sensibilità della bocca al sapore dei carboidrati. In pratica, quello che ci fa provare un grande amore per la pizza, il pane e tutti gli impasti a base di grano. Ed è esattamente la sensazione che si prova quando si assaggia per la prima volta una delle sue pizze, realizzate grazie a una costante ricerca per la precisione.

Una panetteria a conduzione familiare, che lavora da tre generazioni scoprendo valori antichi e cercando di recuperare i sapori di una volta. Farine macinate a pietra e fermentazioni lunghe in aggiunta alla loro pasta madre sono al centro di tutti i lievitati preparati ogni giorno nella panetteria.

Da oltre vent’anni nel settore dell’arte bianca, Luca Scarcella è un punto di riferimento in città per gli amanti del pane con lunghe lievitazioni e farine di eccellente qualità. La sua panetteria sforna ogni giorno dai trenta ai quaranta tipi di pane : ogni trenta minuti c’è qualcosa di pronto, di caldo, di fresco da proporre alla clientela. Tra le specialità del negozio ci sono il rustico preparato con segale, farina di grano tenero, fiocchi di avena e malto d’orzo, i lievitati natalizi e la proposta di pizze e focacce.

Il forno Grano , con il suo maestro lievitista Sergio Scovazzo , è già stato tre volte vincitore (più due bronzi) dei concorsi di rilevanza nazionale Una Mole di Colombe e Una Mole di Panettoni. Insignito del riconoscimento Gambero Rosso Tre Pani , si riconferma tra i migliori forni italiani grazie anche al premio di Golosaria 2023 e alla recente medaglia di bronzo, con la sua colomba salata, al concorso nazionale Divina Colomba . Dopo il successo del forno e laboratorio aperto a Santena (in via Sambuy 100/A), Grano a novembre 2023 ha aperto un’altra panetteria a Torino, nel quartiere di San Salvario (in via Madama 73).

Alessandro Spoto unisce la grande esperienza nella lievitazione e la continua ricerca di materie prime d’eccellenza nella sua bakery, che produce pane, pizze, torte e biscotti. Il fascino della panificazione, per i grani e per il gusto lo inducono a non accontentarsi mai e a trovare sempre nuove miscele, nuovi sapori e nuove tecniche per sfornare prodotti sempre di maggiore qualità.

Alessandro Tonello – Lievitando

Biker di professione, Alessandro Tonello ha recentemente deciso di portare tutta la determinazione che metteva nello sport in una nuova vita, quella della panetteria e della pasticceria. Nasce così Lievitando, un luogo dove si lavora artigianalmente per produrre croissant di altissima qualità, torte moderne, pane fresco e finger food creativi per l’aperitivo. Sempre con materie prime selezionate e con un occhio anche alla dieta degli sportivi.

Pastry chef e lievitista tra i più bravi d’Italia, Maicol Vitellozzi ha collaborato con grandissimi nomi della cucina italiana, e con un maestro assoluto dei lievitati come Vincenzo Tiri, prima di aprire, di recente, il suo progetto di bakery in stile nordeuropeo a Torino, Maicol. Qui si sforna una viennoiserie creativa (Maicol è tra gli inventori del Crubik, il croissant cubico che ha fatto impazzire il web) e pani a lievitazione naturale.

La famiglia Voci si occupa di panificazione dagli anni Ottanta: oggi la seconda generazione, formata da Marco e Andrea, ha dato un’evoluzione alla produzione, alzando il livello dell’offerta, tramite la passione per il lievito madre e per i grandi lievitati. La panetteria, pasticceria e caffetteria (con sede a Collegno e a Rivoli) propone diversi tipi di pane, pizze guarnite con ingredienti stagionali e prodotti da pasticceria fresca e secca.

I talk di LievitaTO

Il programma del primo Bakery Day torinese prevede non solo le degustazioni, ma anche una serie di appuntamenti di approfondimento legati al mondo della panificazione e dei lievitati.

Saranno cinque i talk in calendario che vedranno avvicendarsi sul palco i protagonisti di questa prima edizione del format, in una serie di momenti che animeranno la giornata.

Ore 11 L’evoluzione della pizza contemporanea

INTERVENGONO: Enrico Murdocco – Tellia, Massimiliano Prete – Sestogusto, Alberto Iossetti, socio fondatore di Viva!

INTERVENGONO: Enrico Murdocco – Tellia, Massimiliano Prete – Sestogusto, Alberto Iossetti, socio fondatore di Viva! Ore 12.30 Il pane di qualità e la sostenibilità economica: quanto dovremmo essere disposti a pagarlo?

INTERVENGONO: Luca Scarcella – Il forno dell’angolo, Alessandro Spoto – Spoto Bakery, Alessandro Tonello – Lievitando

INTERVENGONO: Luca Scarcella – Il forno dell’angolo, Alessandro Spoto – Spoto Bakery, Alessandro Tonello – Lievitando Ore 14.30 I lievitati delle feste: come si distingue un buon panettone (o una colomba) realmente artigianale?

INTERVENGONO: Antonio Follador – Forno Follador e Sergio Scovazzo – Grano

INTERVENGONO: Antonio Follador – Forno Follador e Sergio Scovazzo – Grano Ore 16.30 La viennoiserie 2.0, dal croissant cubico a quello sferico: cosa arriverà dopo? INTERVENGONO: Maicol Vitellozzi – Maicol e Jacopo Pistone – Cibrario

INTERVENGONO: Maicol Vitellozzi – Maicol e Jacopo Pistone – Cibrario Ore 18 L’importanza della materia prima: i segreti per realizzare un buon pane

INTERVENGONO: Marco Voci – I frutti del Grano e Gianluca Ribotta – Panetteria Ribotta,

Informazioni pratiche

La partecipazione a LievitaTO, il cui biglietto comprende la degustazione di 11 specialità (a scelta tra pizze, focacce, grissini, viennoiserie, lievitati dolci e salati) curate dai maestri panificatori, è disponibile al prezzo di 20 euro iscrivendosi al link dedicato. Per i primi cento accreditati il costo del biglietto sarà scontato a 15 euro.

Aggiungendo otto euro si potrà inoltre aggiungere all’esperienza il biglietto al Museo Lavazza con durata di sei mesi dalla data dell’evento.

L’accredito è obbligatorio.

LievitaTO fa parte degli eventi OFF organizzati da ToBe presso la Nuvola Lavazza in occasione del Salone Internazionale del Libro (gli altri eventi sono Fuud, dedicato allo street food, in programma per venerdì 10 maggio e la Notte del Rosè, dedicato al vino rosato, in programma per sabato 11 maggio).

LievitaTO è possibile grazie alla gentile partecipazione di Bongiovanni, produttore di farine d’eccellenza di Cambiano (TO) dal 1997, con una macinazione a pietra artigianale e l’aiuto dell’alta tecnologia al servizio della qualità in collaborazione con Pronto Service, Morra Equipment, per attrezzature e forni Mondial Forni, Viva! Farina.

Redazione Centrale TdG