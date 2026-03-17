Alberto Marchetti lancia “Tiramisù insuperabile”: la dolcezza diventa inclusione

Un pomeriggio di festa in Piazza CLN a Torino e un Tiramisù per supportare Fondazione EcoEridania Insuperabili

Ci sono giorni che sembrano fatti per incontrarsi. Il 21 marzo è uno di questi.

Nel mondo si celebra la World Down Syndrome Day, la giornata riconosciuta dalle Nazioni Unite per ricordare il valore dell’inclusione e dei diritti delle persone con trisomia 21. Ma il 21 marzo è anche la Giornata Mondiale del Tiramisù, dedicata al dolce italiano che più di ogni altro sa raccontare una promessa di felicità.

È da questo incontro che nasce Tiramisù Insuperabile, la nuova creazione di Alberto Marchetti. Non soltanto un dessert ma un gesto simbolico, un modo semplice e sincero per ricordare che la dolcezza può diventare anche condivisione.

ll 21 marzo, dalle 14 alle 17, Piazza CLN a Torino ospiterà un evento che celebra il valore delle differenze. Al centro della piazza ci sarà una porta da calcio: tutti, compresi cantanti, scrittori, calciatori e comici torinesi, potranno provare a fare gol in un gesto simbolico di partecipazione e inclusione.

Tiramisù Insuperabile nasce da una ricetta semplice e antica. Crema morbida al mascarpone, caffè intenso e savoiardi artigianali prodotti dal biscottificio della famiglia Moro, a Fonni, nel cuore della Barbagia. Da tre generazioni, lì si preparano savoiardi soffici secondo una ricetta essenziale fatta di uova fresche, zucchero e farina, lavorati con la pazienza e il rispetto delle cose fatte bene. In questo incontro tra territori – il Piemonte di Marchetti e la Sardegna dei savoiardi Moro – prende forma un tiramisù che non cerca effetti speciali, ma la verità del gusto: quella che nasce quando la tradizione viene custodita e riportata al presente con delicatezza.

Ma c’è qualcosa che rende questo tiramisù davvero unico.

Dal 21 marzo al 31 maggio, il 50% del ricavato di ogni Tiramisù Insuperabile sarà devoluto a Fondazione EcoEridania Insuperabili, realtà che attraverso lo sport costruisce percorsi di autonomia, dignità e crescita per persone con disabilità.

“Per Insuperabili, la sinergia con Marchetti rappresenta qualcosa di molto importante, per diverse ragioni – dichiara Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili e Segretario della Fondazione EcoEridania Insuperabili. Innanzitutto, condividiamo la stessa visione: la ricerca della qualità in tutto ciò che facciamo. Per questo siamo convinti che la partnership, al via dal 21 marzo, rappresenti davvero un connubio perfetto. Ringraziamo Marchetti perché ci offre ancora una volta l’opportunità di diffondere il nostro messaggio: costruire una cultura dell’inclusione che permetta a ogni persona di trovare il proprio posto nel mondo, attraverso un linguaggio universale come il calcio. Siamo molto orgogliosi di questo percorso condiviso e pienamente consapevoli del valore che può avere nel dare forza e visibilità alla nostra causa”.

Perchè a volte basta poco per cambiare il significato di un gesto quotidiano. Un cucchiaio di crema e caffè. Una piazza piena di vita.

Un dolce che, nel giorno in cui il mondo celebra l’inclusione, prova davvero a fare quello che promette il suo nome: tirare su tutti.

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Redazione Centrale TdG