Al via la stagione delle Fiere di Umbria Top

La cooperativa delle cantine umbre si prepara a partecipare a Wine Paris, Slow Wine fair Bologna, e Vinitaly 2026: alle grandi fiere del settore protagoniste le eccellenze enologiche regionali, il fil rouge di quest’anno è “Umbria: Stili di Vite”

Umbria Top, la cooperativa delle cantine umbre, è pronta a dare il via a un anno strategico di relazioni internazionali ed esperienze di mercato a forte impatto. Anche per il 2026, infatti, il progetto collettivo che valorizza i vini umbri nei mercati nazionali ed esteri parte con la partecipazione alla prestigiosa Wine Paris & Vinexpo Paris, in programma dal 9 all’11 febbraio al Paris Expo Porte de Versailles. Wine Paris si conferma un appuntamento di riferimento mondiale per operatori e produttori, in cui stringere business, incontrare buyer internazionali e definire nuove partnership, in cui sono attesi 60.000 visitatori, una rappresentanza di 155 mercati e un esercito di 6.000 espositori provenienti da 60 nazioni.

“Oggi più che mai la presenza a Wine Paris ha un valore simbolico e concreto,” afferma Massimo Sepiacci, Presidente di Umbria Top. “Non si tratta solo di promuovere vini di eccellenza, ma di raccontare un territorio. Il tema che porteremo quest’anno “Umbria: Stili di Vite” esprime proprio questo: ogni bottiglia è un frammento di questo racconto, che vede protagonisti chi il vino lo fa e chi il vino lo sceglie”.

Umbria Top torna così al salone parigino con entusiasmo e determinazione, al Padiglione 2.1 Stand D110, presentando i vini di dieci aziende umbre emblematiche per identità territoriale ed eccellenza enologica: Antonelli San Marco, Chiorri, Decugnano dei Barbi, Lungarotti, Scacciadiavoli, Terre Margaritelli, Goretti, Le Poggette, Feudi Spada e Barberani. In aggiunta, saranno in degustazione i vini di Cantina Vetunna e Cantina Vinsentie.

Il tema guida dell’anno, “Umbria: Stili di Vite”, sarà il filo rosso che collegherà tutte le occasioni di confronto, promozione e comunicazione. Questo concetto gioca con la doppia accezione della parola “vite” – la pianta che genera il vino e la vita stessa – per raccontare l’intreccio tra il vino, prezioso risultato di un lavoro che coniuga tradizione e rispetto, e uno stile di vita caratterizzato da ritmi armoniosi, in una regione di colline, cantine e tradizioni agricole.

Il tema mette in evidenza la qualità e la varietà dei vini umbri, la sostenibilità e l’impegno dei produttori, e l’esperienza del vino come espressione di un modo di vivere più ampio, tipico dell’Umbria, basato su valori autentici, equilibrio e semplicità

“Gli appuntamenti di inizio anno sono estremamente strategici per il comparto vitivinicolo – afferma Gioia Bacoccoli coordinatrice di Umbria Top – perché da un lato promuovono le nuove annate, danno forza commerciale alla commercializzazione delle grandi annate ma soprattutto invitano a conoscere i nostri prodotti attraverso l’invito a un’esperienza enoturistica e lanciano le offerte rurali regionali. Ecco perché puntare sul tema “Stili di Vite”: lo stile armonico del vivere umbro deve essere il biglietto da visita per chi sceglie l’Umbria come destinazione, con la consapevolezza che il vino possa esserne il miglior compagno, in modo moderato, originale e identitario”.

Il percorso internazionale di Umbria Top nel 2026 non si ferma a Parigi. Dopo Wine Paris, sono molti altri gli appuntamenti del settore vitivinicolo per rafforzare la visibilità e le relazioni commerciali delle cantine umbre. Tra questi:

Slow Wine Fair , fiera internazionale dedicata al vino buono, pulito e giusto, dal 22 al 24 febbraio 2026 a BolognaFiere, che riunisce produttori, operatori e appassionati attorno alle pratiche più sostenibili e autentiche della viticoltura.

, fiera internazionale dedicata al vino buono, pulito e giusto, a BolognaFiere, che riunisce produttori, operatori e appassionati attorno alle pratiche più sostenibili e autentiche della viticoltura. Vinitaly 2026, la storica manifestazione internazionale del vino in Italia, dal 12 al 15 aprile 2026 a Verona, appuntamento irrinunciabile per l’intera filiera vitivinicola.

Sul piano extraeuropeo, è infatti attivo anche il progetto OCM Vino per le 14 aziende aderenti che porteranno l’Umbria in ben 8 mercati internazionali: USA, Regno Unito, Canada, Svizzera, Cina, Brasile, Giappone e Singapore, Tailandia, Taiwan e Vietnam, sono i paesi target delle operazioni di promozione finalizzate ad ampliare il mercato dei vini umbri.

Tutti gli appuntamenti di Umbria Top si inseriscono in un calendario in continua espansione, che vede l’Italia e le sue regioni vinicole sempre più protagoniste nel dialogo internazionale con i mercati emergenti e consolidati.

Le iniziative di UmbriaTop sono inserite nell’ambito delle iniziative di promozione delle produzioni certificate umbre promosse dalla Cooperativa Umbria Top Wines nell’ambito della misura del CSR Umbria 2023-2027 – intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”- annualità 2026

