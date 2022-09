Al via la seconda parte di Aria di San Daniele

Il tour itinerante che porta in giro per l’Italia il Prosciutto di San Daniele approda nel Sud Italia. La prima tappa è dal 27 settembre a Palermo, seguiranno Bari e Napoli.

Dopo il successo della prima parte dell’evento svoltasi nel Centro-nord Italia, Aria di San Daniele è pronto a ripartire. Il tour gastronomico itinerante che porta per tutta Italia il Prosciutto di San Daniele ha preso il via da Roma lo scorso marzo e, nel corso della primavera, ha toccato le città di Torino, Bergamo, Milano e Verona. Durante l’estate l’attività di promozione del Consorzio si è concentrata, oltre che sull’installazione a Milano per il Fuorisalone e sul grande evento Aria di Friuli Venezia Giulia, sui pic-nic, delle vere e proprie immersioni di gusto nel verde che hanno coinvolto centinaia di persone.

Ora, con l’arrivo dell’autunno, Aria di San Daniele farà tappa nel Sud Italia. Il primo appuntamento è in programma a Palermo dal 27 al 29 settembre. A ottobre il tour farà tappa a Bari, dall’11 al 13, e infine dall’8 al 10 novembre il roadshow toccherà la città di Napoli.

Grazie a un calendario ricco di appuntamenti, Aria di San Daniele si articolerà attraverso una serie di eventi organizzati all’interno di locali selezionati – ristoranti, enoteche e osterie – per presentare e promuovere il Prosciutto di San Daniele DOP ai consumatori e agli operatori del settore Ho.Re.Ca. Durante ogni evento sarà possibile degustare il San Daniele affettato a macchina o a mano da tagliatori esperti e gustarlo nelle ricette proposte dai locali. Un’occasione unica per conoscere le caratteristiche distintive e le qualità che si celano in ogni fetta di Prosciutto di San Daniele.

«Aria di San Daniele rappresenta un’importante occasione per il Consorzio per far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP all’interno di uno dei principali settori, il comparto Ho.Re.Ca.» afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio «Le prime quattro edizioni del tour, avviato nel 2017, hanno generato oltre 200 serate aperitivo nelle principali città italiane e riprenderà dopo aver subito lo stop nel 2020 e dopo la versione ridotta dello scorso anno».

Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito eventi.prosciuttosandaniele.it.

Redazione Centrale TdG