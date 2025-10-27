Al via la quindicesima edizione di Sibillini in Rosa 2025

A Montedinove nei primi due giorni di novembre

Un fine settimana dedicato al prezioso frutto di montagna

Rosa, biologica e romantica, sempre più icona di un territorio sano ed affascinante qual è l’entroterra piceno! Stiamo parlando della Mela Rosa, che torna protagonista a Montedinove.

La quindicesima edizione di Sibillini in Rosa è l’indiscussa star del fine settimana di sabato 1 e domenica 2 novembre, un’ottima occasione per un’escursione golosa nel territorio dei Monti Sibillini. Montedinove, infatti, è parte del progetto Sibillini Romantici, un circuito che vede protagoniste anche Amandola e Rotella attraverso percorsi, paesaggi e suggestioni che, tra belvederi, meleti, laghi e uliveti accompagnano l’ospite in un reame boscoso e magico, quello che un tempo era incontrastato dominio della misteriosa Sibilla Appenninica.

Sono tante le attività in programma nel piccolo ed accogliente centro storico dell’Ascolano. Nei due giorni, questo piccolo e suggestivo borgo si veste a festa per celebrare la regina dei Monti Sibillini: la Mela Rosa!

Sabato, in mattinata, spazio agli approfondimenti tecnici e scientifici intorno al prezioso frutto di montagna che, oltre ad essere annoverato tra i Presidi Slow Food, sta anche compiendo il processo di certificazione biologica, una caratteristica insita nella natura stessa della mela rosa.

Inoltre, fino alla sera di domenica, il centro storico sarà popolato da piccoli produttori custodi delle eccellenze locali e, in particolare, della montagna, mentre negli stand gastronomici si potranno assaggiare le pietanze tipiche del territorio, con un’attenzione speciale riservata proprio a lei, la regina… la Mela Rosa!

Ad animare vicoli e piazzette anche gli artisti di strada con la rassegna “Sibillini in arte” e tante iniziative speciali, tra le quali il tradizionale show cooking in programma domenica pomeriggio, nel corso del quale l’Accademia di Tipicità interpreterà in versione gourmet alcune delle molteplici potenzialità espressive di questo frutto della natura dalla versatilità ineguagliabile e con tante proprietà benefiche per l’organismo umano, grazie all’elevata concentrazione di polifenoli e antiossidanti.

Sibillini in Rosa è promossa dal Comune di Montedinove e fa parte del circuito di eventi selezionati dal Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI Marche. Il programma della manifestazione e le informazioni su esperienze ed occasioni uniche per scoprire l’anima delle Marche su www.tipicita.it.

Jimmy Pessina – Foto – Tipicità