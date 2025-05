Al via la quarta edizione dei Pic nic in vigna all’azienda agricola La Ciocca

Dal 25 maggio al 23 agosto sono dodici gli appuntamenti che uniranno sapori e vini dei Colli Piacentini a musica dal vivo, benessere e laboratori creativi in mezzo alla natura. Inaugurazione con un pranzo di primavera preceduto da una lezione di yoga in vigna

E’ partito il conto alla rovescia per la quarta edizione dei “Pic nic in vigna all’azienda agricola La Ciocca”, rassegna di sapori, musica e benessere in mezzo alla natura che dal 25 maggio a fine agosto andrà in scena in località Sghia di Travazzano Piacentino. Come da tradizione, durante i dodici appuntamenti in programma, affacciati su un panorama mozzafiato e circondati da filari in fiore o carichi di grappoli maturi, ci si potrà concedere una pausa di gusto e relax in compagnia dei migliori vini dei Colli Piacentini abbinati a piatti e proposte enogastronomiche del territorio.

Davvero ricco il palinsesto dell’edizione 2025 della kermesse, che nei vari appuntamenti prevede di volta in volta la presenza di musica dal vivo, lezioni di yoga e di pilates, laboratori strumentali, d’arte o di artigianato e osservazioni astronomiche al chiaro di luna.

A inaugurare la rassegna domenica 25 maggio sarà uno speciale pranzo di primavera, preceduto alle ore 11 da una lezione di yoga in vigna a cura di Yogagea a.s.d.

Nel mese di giugno i pic nic in vigna proseguiranno nel consueto orario serale, a partire dalle 19, con tre date in cui ad accompagnare aperitivi e cene sarà sempre presente musica dal vivo: sabato 7 giugno saranno ospiti Isa&Fabri, mercoledì 18 giugno sarà la volta della voce, del piano e del violino di Ambra Lo Faro, sabato 28 giugno, infine, toccherà alle percussioni africane di Cello accendere l’atmosfera.

Tutte le sere, a partire dalle ore 19 fino alle 22, si potrà cenare prenotando un ricco cestino da pic nic composto da due calici di vino, una selezione di formaggi e salumi del territorio, marmellata, giardiniera, pane e focaccia, torta salata di verdure, torta di patate e torta sbrisolona da gustare in aree riservate all’ombra delle vigne, con la possibilità di optare anche per una versione vegetariana. In aggiunta o in alternativa saranno sempre disponibili altre proposte sfiziose e un piatto degustazione con prodotti tipici, sempre in versione classica o vegetariana, abbinato a un calice di vino fermo, frizzante o spumante.

Il calendario completo dei Pic nic in vigna all’azienda agricola La Ciocca è disponibile al link www.laciocca.it/pic-nic-in-vigna/ .

Per info e prenotazioni: tel. o whatsapp 353 4562692

