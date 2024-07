Al via la nuova compagnia aerea israeliana Airhaif

Airhaifa ha annunciato mercoledì 10 luglio, che riceverà ufficialmente il primo aereo della sua flotta alla fine di questo mese. L’aereo decollerà dall’aeroporto francese di Tolosa-Blagnac e atterrerà all’aeroporto internazionale di Haifa. Il nuovissimo aereo ATR 72-600 ha 72 posti e Airhaifa ne riceverà altri due nei prossimi mesi.

Airhaifa è nelle fasi finali del processo per ottenere la licenza operativa dall’Autorità per l’aviazione civile israeliana (CAA) e la nuova compagnia aerea prevede di completare la procedura entro settembre per iniziare a vendere biglietti e per avviare i voli di linea da Haifa. Si prevede che Air Haifa opererà voli tra Haifa ed Eilat, nonché verso destinazioni nel Mediterraneo orientale a Cipro e in Grecia. Dietro Air Haifa ci sono diversi grandi nomi in Israele. Tra i suoi fondatori figurano l’imprenditore e fondatore della società di sicurezza informatica Palo Alto Networks, Nir Zuk, il CEO del gruppo Strauss Shai Babad; l’ex CEO di El Al Gonen Usishkin; l’ex vicepresidente marketing di El Al Michael Strassburger e l’ex CEO di ZIM Rafi Danieli.

Il cofondatore e amministratore delegato di Airhaifa, Usishkin, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti dell’arrivo del primo aereo di Air Haifa in Israele. Air Haifa è la prima compagnia aerea israeliana fondata dagli anni ’90 e siamo orgogliosi, soprattutto in questo momento, di essere la prima compagnia aerea commerciale nella storia del Paese la cui base operativa è all’aeroporto internazionale di Haifa. Attendiamo il completamento del processo di concessione delle licenze e poi annunceremo la data di avvio dell’attività e inizieremo la vendita dei biglietti”.

Airhaifa nasce dalla sfida di una start up di cui Israele è la patria indiscussa.

Un team di giovani, un logo originale il cui significato è quello di volersi identificare con il nord di Israele e il suo ambiente, incarnato nel blu del Mediterraneo e nelle verdi pinete del Monte Carmel della città.

La pigna sullo sfondo blu vuole poi simboleggiare l’impegno della giovanissima compagnia a rendere l’aviazione israeliana il più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Haifa è una città ancora da scoprire.

Se forse molti conoscono lo splendido Monte Carmelo ed il santuario lì ubicato, Haifa è famosissima anche per le sue splendide spiagge, per un eccezionale museo navale e per il suo centro città dove risplende il tempio Bahai con i suoi splendidi giardini.

Città attiva ed estremamente cosmopolita, Haifa è anche la sede di un avanzatissimo Technion, di una splendida Università e di importanti aziende vinicole.

Jimmy Pessina

Credit: IMOT