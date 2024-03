Al via i Chocolate Days di Gelateria Dassie

Dal 14 marzo si accendono i riflettori sulla Festa più attesa dagli estimatori di Gelateria Dassie, che vanta l’assegnazione dei Tre Coni del Gambero Rosso 2024 per il quinto anno consecutivo. Il gusto al cioccolato, riconosciuto dal Gambero Rosso come Miglior Gelato al Cioccolato d’Italia nel 2018, sarà ancora una volta protagonista di abbinamenti inediti, capaci di sorprendere anche i palati più raffinati.

Cioccolato, menta e pistacchio; cioccolato, gin e gorgonzola; con arancio e amaretto; liquirizia e zafferano; amarena e sesamo. Tutte le possibili varianti di gusto e abbinamenti inaspettati, impreziosiranno l’ingrediente protagonista dei Chocolate Days 2024 di Dassie, per un evento che da oltre 18 anni coinvolge gli estimatori di una delle migliori gelaterie d’Italia, neoeletta vincitrice dell’Italy Food Awards 2024.

La tre giorni coinvolgerà i punti vendita Dassie, a partire da Treviso (14-15-16 marzo), Montebelluna (21-22-24 marzo) e Istrana (11-12-13 aprile), per poi approdare a Milano (18-19-20 aprile).

Una ricorrenza che l’azienda si impegna a mantenere da ben 18 anni per non deludere gli appassionati e offrire in degustazione le più disparate varianti del gelato al cioccolato Dassie, eletto nel 2018 Miglior Gelato al Cioccolato d’Italia dal Gambero Rosso.

“Il cioccolato è l’ingrediente principe della gelateria, il più amato e richiesto dai nostri clienti più affezionati – afferma Stefano Dassie, Ceo dell’azienda – dietro alla scelta di ogni abbinamento c’è un lavoro di ricerca accurato che ci impegna per mesi, per esaltare non solo il gusto del cacao, ma anche tutti gli altri ingredienti”.

Per Stefano Dassie il futuro è diffondere la cultura dell’artigianalità legata la mondo del gelato, nelle città d’Italia e non solo. I 7 punti vendita dislocati tra Treviso, Milano e l’Isola di Gran Canaria offrono in degustazione l’inventiva e lo spirito della famiglia Dassie, con l’impegno che contraddistingue la selezione delle materie prime, nel rispetto della stagionalità e trasparenza della filiera.

A gennaio 2024 l’ultima assegnazione dei Tre Coni del Gambero Rosso per il quinto anno consecutivo, massimo riconoscimento per la qualità degli ingredienti, dopo che nel 2013 Dissapore inserisce le gelaterie Dassie tra le 30 migliori in Italia.

La realtà trevigiana, sorta nel 1980 dal piccolo laboratorio artigianale di Fabio e Antonella Dassie, è oggi gestita dal figlio Stefano, cresciuto dietro al bancone e arrivato a vincere, a soli 24 anni, il primo posto al Campionato Italiano Gelatieri 2010. Un successo consolidato dopo due anni all’European Championship of Europe, dove si posiziona al quarto posto.

L’onestà dei rapporti con le persone è uno dei principi guida dell’azienda, che manifesta un’anima autentica e vivace, sempre pronta a innovare l’offerta e dar vita a progetti inusuali, come il Podcast “20 Min of Excellence” condotto dallo stesso Stefano con Mauro Milan, per raccontare storie di successo, determinazione e amore per il proprio mestiere.

Info: www.dassiegelato.com

Redazione Centrale TdG