Al via a Venezia l’ottava edizione de “Il Salotto delle Celebrità”

Il format che unisce VIP e imprenditori nei grandi eventi fa tappa al Festival del Cinema di Venezia dal 2 al 6 settembre 2025

Imperdibile giovedì 4 settembre alle 12 la presentazione del film “Poveri noi” di Fabrizio Maria Cortese, con Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Tognazzi

Dal 2 al 6 settembre, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, AG Agency Production, agenzia specializzata in marketing strategico e produzione di campagne pubblicitarie, per il quinto anno consecutivo organizza “Il Salotto delle Celebrità”, un format innovativo ideato da Alessandro Grifa. Un ambizioso progetto che nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra personaggi del mondo dello spettacolo ed imprenditori desiderosi di promuovere il proprio brand attraverso progetti di visibilità strategica e digitale.

Nello specifico, il format si svolge durante due eventi di rilievo internazionale, come il Festival di Sanremo (dal 6 al 10 febbraio 2025) e la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, offrendo un’esperienza esclusiva di hospitality che combina intrattenimento, networking e promozione aziendale.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web e su alcune emittenti televisive regionali e nazionali, oltre che su palinsesti radiofonici, che ha l’obiettivo di raccontare in tempo reale, tramite personaggi del cinema, del teatro e del grande schermo, grandi kermesse internazionali. L’evento è nato dalla passione dell’ideatore, per il mondo patinato dello spettacolo, del jet set e del glamour, con l’intento di utilizzare la grande popolarità di personaggi famosi e celebrità per raccontare e pubblicizzare in modo piacevole, importanti realtà imprenditoriali italiane. L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, agente che per molti anni ha lavorato all’organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali, è un format televisivo d’intrattenimento, ribattezzato da lui stesso come “la lounge ufficiale più esclusiva che coccola imprenditori e vip”.

“La mission del format – sottolinea Grifa – è semplice ma ambiziosa: offrire un’esperienza unica dove le eccellenze in termini di contenuto live e digital convergono in un unico luogo, trasmettendo in streaming sui principali canali social Facebook, Instagram e YouTube. Il nostro talk-show live è progettato per commentare in tempo reale eventi di rilievo nazionale quali la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il Festival di Sanremo, coinvolgendo direttamente celebrità e ospiti d’eccezione. Si tratta di una vera e propria piattaforma di networking che fornisce visibilità a professionisti del settore estetico, benessere, fashion, e ai maestri del food&beverage. All’interno dell’hospitality hanno l’opportunità di presentare le loro eccellenze attraverso progetti fotografici e video, condivisi nei principali canali digitali. Il nostro spazio inoltre è articolato in diverse “room”: Live Room, VIP Lounge Room, Beauty Room, Wellness Room, Gift Room e Shooting Room”.

“Il Salotto delle Celebrità”, in sintesi, è strutturato in sei diverse aree tematiche:

Live & Conference Room : uno spazio dedicato a talk show e interviste con VIP, trasmessi in streaming sui principali canali social. La “Live & Conference Room” è il talk show che commenta in diretta tutto ciò che succede durante la kermesse dei vari Festival con interviste alle celebrità. Quest’area è anche dedicata alle interviste con i referenti delle aziende sponsor, ai workshop di formazione aziendale, alla presentazione di progetti cinematografici, editoriali e istituzionali. In pratica, un’area dove gli imprenditori possono presentare i loro progetti, conversare e confrontarsi con le Celebrità ospiti del format su concetti sociali e di interesse comune.

Beauty Room : un'area dedicata al benessere del corpo, dei capelli e del viso, e delle mani, dove le celebrità possono usufruire di trattamenti innovativi proposti da operatori esperti. È il luogo più intimo e rilassante del Salotto, la zona dedicata al benessere dove tutte le celebrità potranno trascorrere momenti di relax, coccolati dagli operatori del benessere che proporranno prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi. Tutto ciò sarà possibile grazie a "Naturalmente Bella" di Carmela Maschio, linea di skincare ed estetica avanzata, e a Bodyography, linea di make-up di fama internazionale, con cui tutte le celebrità verranno preparate in vista del Red Carpet.

Vip Lounge Room: uno spazio riservato a celebrità, giornalisti, influencer e blogger, che possono degustare eccellenze gastronomiche e vini pregiati, oltre a sfiziosi piatti preparati da Chef e pizzaioli autorevoli e rinomati. Nello specifico, quest'anno l'area ristorativa della VIP Lounge verrà coordinata dall'Executive Chef Corrado Parisi del ristorante bolognese BENSO che, per 5 giorni, preparerà aperitivi e light lunch per le celebrities, oltre ad un menu studiato ad hoc per il pranzo dedicato alla presentazione del film "Poveri noi", costituito da piatti ispirati alla trama e ai luoghi evocati nel film e realizzati con selezionati prodotti di altissima qualità, genuini e raffinati, offerti da GranChef Premium Food, che da oltre 50 anni soddisfa i cuochi più esigenti. "In onore del film ho deciso di realizzare un menu costituito da piatti poveri, ricette della tradizione contadina e popolare lucana – spiega lo Chef Parisi – interprentandoli con creatività ed estro, con l'obiettivo di renderli al contempo molto gustosi, divertenti e conviviali".

Parisi è un talento brillante, eclettico, estroso e raffinato, con una doppia anima: nasce come pasticcere – da qui la precisione, la cura al dettaglio, la sensibilità alle consistenze – e si evolve in una visione contemporanea della cucina mediterranea, fatta di leggerezza senza rinunce, di tecnica al servizio del sapore, di creatività mai fine a sé stessa. Le sue proposte sfuggono ai cliché: non si tratta semplicemente di “cucina salutare”, ma di un equilibrio affascinante tra natura e piacere, tra purezza del prodotto e complessità dell’idea, in poche parole di una cucina istrionica, di carattere e dallo stile deciso e ben definito.

Gift Room : un set fotografico professionale in cui le aziende possono presentare i propri prodotti, offrendo omaggi alle celebrità presenti per scatti fotografici e video. In sintesi, è l’area in cui le Celebrità ospiti del format possono essere omaggiate di alcuni prodotti da parte dei Brand per scatti fotografici.

Gift Room : un set fotografico professionale in cui le aziende possono presentare i propri prodotti, offrendo omaggi alle celebrità presenti per scatti fotografici e video. In sintesi, è l'area in cui le Celebrità ospiti del format possono essere omaggiate di alcuni prodotti da parte dei Brand per scatti fotografici.

Shooting Room : è uno spazio allestito per servizi fotografici e video, ideale per la promozione dei brand attraverso contenuti visivi di alta qualità. È dunque l'area allestita per dare la possibilità agli stilisti di far indossare i loro abiti alle Celebrità presenti per degli scatti fotografici professionali.

Wellness Room è l'area dell'Hospitality in cui le Celebrità e gli imprenditori hanno la possibilità di ricevere esclusivi trattamenti di benessere e relax.

La presentazione del film “POVERI NOI”

All’interno del prestigioso Salotto delle Celebrità il 4 settembre 2025 sarà presentato il film Poveri noi, prodotto da Andrea Maffini e John Cesaroni, e diretto da Fabrizio Maria Cortese, regista noto per le sue commedie dall’impatto emotivo e sociale. Il cast riunisce interpreti di grande richiamo come Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, affiancati da due icone del cinema italiano, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Tognazzi, che con la loro esperienza e carisma arricchiscono ulteriormente la narrazione. La presentazione rappresenterà un momento di alto valore artistico e culturale e offrirà al pubblico l’occasione di avvicinarsi ad una produzione capace di unire talento, professionalità e autenticità.

Un’opportunità per le aziende

In occasione degli eventi, imprenditori, buyer, professionisti dell’estetica, fashion designer, artisti e artigiani hanno l’opportunità di presentare le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici, comunicati attraverso i canali digitali. Partecipare a “Il Salotto delle Celebrità” per le aziende rappresenta quindi una grande opportunità, in quanto significa:

⁠ Accedere ad una piattaforma esclusiva di promozione durante eventi di grande visibilità.

⁠ Interagire direttamente con personaggi noti del mondo dello spettacolo.

⁠ Ottenere contenuti fotografici e video professionali per la propria comunicazione.

⁠ Ampliare la propria rete di contatti nel settore dell’entertainment e del business.

Gli ospiti VIP

Nel corso delle passate edizioni, sono stati numerosi e prestigiosi gli ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica che hanno fatto tappa a questa Kermesse, tra cui: Elisabetta Gregoraci, Alba Parietti, Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno Simone Antolini, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Massimo Boldi, Manila Nazzaro, Anna Falchi, Antonella Salvucci, Mila Suarez, Emanuela Fogliero, Giaele De Donà, Maria Laura De Vitis, Eva Henger, Massimiliano Caroletti, Jennifer Caroletti, Patrick Ray Pugliese, Mitch, Francesco Salvi, Federico Fashion Style, Tanya La Gatta, Miriana Trevisan, Taylor Mega, Beppe Convertini, Pago, Serena Enardu e Massimiliano Morra; Ginevra Lamborghini, Roberto Alessi, Simona Tagli, Povia, Valeria Marini, Fabio Fulco, Alex Belli, Fausto Leali, Walter Nudo, Katia Ricciarelli, Emanuela Aureli, Francesca Tocca, etc.

In conclusione, Il Salotto delle Celebrità, che si svolge in contemporanea agli eventi di maggior prestigio a livello nazionale, è uno spazio maestoso che accoglie ospiti speciali e aziende di eccellenza in una location esclusiva, che quest’anno per il Festival del Cinema di Venezia sarà l’Hotel 5 stelle Lusso Ausonia Hungaria – Granviale Santa Maria Elisabetta, 28 – Lido (VE).

Per ulteriori informazioni: info@agencyproduction.it; www.ilsalottodellecelebrita.it

