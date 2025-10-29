Al Ristorante Rubacuori, ritorna l’immancabile “Pranzo della Domenica” firmato dall’Executive Chef Domenico Mozzillo

Protagonista della nuova stagione, il Pacchero condito con pacchetelle, un omaggio alla tradizione culinaria campana

Anche quest’anno, la stagione autunnale annuncia la ripresa degli appuntamenti gourmet domenicali al Ristorante Rubacuori . “Il pranzo della domenica” è, infatti, la formula brunch, offerta agli ospiti interni ed esterni dal ristorante di Château Monfort , hotel milanese 5 stelle parte del gruppo Planetaria Hotels e associato Relais & Châteaux. La grande novità della stagione è il Pacchero condito con pacchetelle. Un piatto che rimanda alla cucina campana e all’antico metodo, utilizzato dalle donne vesuviane, di conservare tutto l’anno i pomodori raccolti tra i mesi di luglio e agosto.

Gli ospiti del ristorante potranno godere di un’esperienza gastronomica che coinvolge non solo il palato, ma anche la vista. La cifra stilistica dello chef, infatti, si contraddistingue per la capacità di trovare la perfetta alchimia tra gusto, creatività e colore.

Il gusto rappresenta il connubio tra la cucina campana e la tradizione meneghina che dà vita a rivisitazioni inedite e cariche del calore e del fascino della terra natia dello chef. La creatività alimenta la continua evoluzione dello stile e delle tecniche applicate, mentre il colore è l’aspetto che consente di “gustare il piatto” già al primo sguardo. Ulteriore, punto di forza, l’attenzione ai principi di sostenibilità: nella scelta delle materie si prediligono prodotti km 0-100, stagionali, biologici e provenienti da filiera certificata.

Il “ Pranzo della domenica ” racchiude tutte e tre gli elementi descritti: un viaggio gourmet che sorprende e incuriosisce ad ogni portata. Dagli antipasti ai dolci, è possibile scoprire nuove combinazioni di gusto e lasciarsi guidare dall’estro dell’Executive Chef Domenico Mozzillo. Riunirsi a tavola con i propri amici o con la propria famiglia sarà l’occasione non solo di ritrovarsi, ma anche un modo per valorizzare, attraverso il cibo, i momenti condivisi.

Il brunch si apre con un buffet nel quale assaporare antipasti freddi e rustici, pani e focacce. Successivamente viene servita al tavolo una selezione di antipasti caldi à partager, seguito dal Pacchero condito con pacchetelle. A concludere diverse proposte di dolci.

About Ristorante Rubacuori

Rubacuori è il ristorante di Château Monfort, unico luxury hotel milanese a cinque stelle del gruppo Planetaria Hotels e associato Relais & Châteaux, che vanta tre sale dall’atmosfera romantica e raffinata: la Sala del Rubacuori con gli iconici tavolini specchiati e sedute con schienale a forma di cuore; l’Alcova, caratterizzata da divanetti rivisitati in chiave moderna ed infine la Sala della Caccia, dove sono esposti trofei manieristici realizzati in ceramica bianca. La cucina è capitanata dall’Executive Chef Domenico Mozzillo che, insieme alla sua brigata, cura le proposte in ogni dettaglio dando vita a menù stagionali in grado di conquistare il palato degli ospiti. Ogni piatto è frutto di un’attenta ricerca e selezione di materie prime: presidi Slow Food, piccole realtà territoriali e prodotti a km 0-100 sono il fil rouge della cucina dello chef, che offre agli ospiti la possibilità di vivere un viaggio all’insegna del buon gusto e della ricercatezza.

Redazione Centrale Tdg