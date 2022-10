Al Cubique di Torino nuovi piatti e eventi gastronomici

Pierluigi Consonni e Alan Spanu hanno presentato il menù autunnale del Cubique, con nuove proposte in carta che aprono le porte alla Primavera dell’Inverno

La tradizionale zuppa della Fiera dei Santi di Dogliani, la Cisrà, da Cubique

A Dogliani Mercoledì 2 Novembre si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Santi e la Cisrà, saporita zuppa a base di trippe, ceci e molte verdure autunnali, preparata secondo una ricetta antica tramandata da generazioni.

In collaborazione con il Comune di Dogliani e Dogliani Turismo, da sabato 29 Ottobre a Sabato 5 Novembre, presso il ristorante Cubique di Via Saluzzo 86/B a Torino, verrà proposta alla clientela la Cisrà, tradizionale zuppa autunnale a base di trippe e ceci. La zuppa sarà servita nelle classiche scodelle di terracotta decorata realizzate da Manifatture Desio di Mondovì.

Per trovare le origini della “Cisrà” bisogna risalire indietro nel tempo, infatti si racconta che, in occasione della Fiera dei Santi, i pellegrini e i fedeli che percorrevano a piedi chilometri per partecipare alle funzioni religiose e all’ultimo mercato prima del periodo invernale, potevano rifocillarsi con una tazza calda di questa minestra offerta loro dai membri della Confraternita dei Battuti. Questa tradizione, in uso fin dal 1600, ha dato via via origine a una fiera di livello nazionale che si ripete ogni anno.

Al Cubique sarà possibile degustare la storica ricetta doglianese e acquistare la caratteristica scodella di terracotta realizzate dalla Manifattura Ved.Besio e Figlio di Mondovì (Besio 1842).

Evento “A Cena con Arrigoni Battista”

27-28 Ottobre due serate, uno speciale incontro tra sapori con i formaggi DOP lombardi Arrigoni Battista – Gorgonzola, Taleggio, Quartirolo e gli esclusivi Lucifero, Rossini e BerghemBlu.

Un tour per andare alla scoperta dei formaggi lombardi di Arrigoni. Apre il tour torinese il Ristorante Cubique con un esclusivo menù dedicato: ‘Uovo morbido in crosta di erbe con fonduta di BerghemBlu’, ‘Risotto alle pere con Gorgonzola DOP e Taleggio’, ‘Filetto di maiale con Gorgonzola DOP piccante e zucca al forno’ e, per finire, ‘Gelato di Rossini con prugne caramellate’.

Per info e prenotazioni

Cubique

Via Saluzzo 86/B Torino

Telefono 0114149886

cubique.business.site

nuovo menù https://www.facebook.com/cubiquetorino/menu/

Redazione Centrale TdG