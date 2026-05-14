ADSI presenta la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

Domenica 24 maggio la rete delle dimore storiche ADSI aprirà al pubblico gratuitamente per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del Paese

“Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” il tema del 2026, che sottolinea la responsabilità condivisa verso una rete di beni culturali che rappresentano una risorsa per l’Italia e per le generazioni future.

Roma, 13 maggio 2026 – Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale centinaia di dimore storiche, che insieme costituiscono il più grande museo diffuso del nostro Paese, aprono le porte in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

L’iniziativa intende sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato, beni vincolati che sono espressione delle radici più profonde dell’identità e della cultura italiana, da proteggere e tramandare alle nuove generazioni.

È una rete di immobili d’epoca, residenze, castelli e giardini storici, che svolge una funzione pubblica e sociale fondamentale e che, grazie alla sua presenza capillare, rappresenta una vera infrastruttura che attraversa tutto il Paese e genera valore nei territori, in particolare nei centri minori e nelle aree interne.

Da questa prospettiva nasce il tema della XVI edizione “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” che richiama la responsabilità del prendersi cura di beni che non sono solo da conservare, ma da valorizzare e rendere fruibili all’interno delle comunità di riferimento, perché possano continuare a generare valore culturale, sociale ed economico.

«La Giornata Nazionale di ADSI rappresenta ormai un appuntamento importante e consolidato nel calendario delle attività culturali in Italia, che pone al centro dell’agenda del nostro Paese un patrimonio culturale vasto e presente in tutte le nostre regioni: solo nel 2025 hanno aderito all’evento oltre 500 dimore, che hanno accolto più di 250.000 visitatori» dichiara Maria Pace Odescalchi, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane «È anche un’occasione preziosa per riflettere sulla necessità di favorire la tutela e la manutenzione di questa infrastruttura culturale del nostro Paese, idealmente con strumenti di supporto che consentano una gestione proattiva e una pianificazione di medio e lungo periodo, per far sì che questi beni diffusi continuino ad essere una risorsa per il nostro Paese e per le generazioni future».

Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/giornatanazionale2026/

Al seguente link una selezione di foto: https://lion.box.com/s/1hfd81zq7lim6ld4hwk1cwze4zxfm34l

Di seguito un elenco – in constante aggiornamento – delle dimore divise per regione e per provincia che apriranno al pubblico domenica 24 maggio:

Abruzzo

Palazzo Tilli, Casoli (CH)

Palazzo Mayer, Fossacesia (CH)

Palazzo Luca’ Dazio, San Vito Chietino (CH)

Palazzo Caccianini, Frisa (CH)

Convento Michetti, Francavilla al mare (CH)

Sextantio Albergo Diffuso, Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Residenza d’Epoca Culturale – Le Cancelle, L’Aquila (AQ)

Palazzo Vetoli, Scurcola Marsicana (AQ)

Palazzo Rustici, L’Aquila (AQ)

Palazzo Pirro – Dimora Storica, Acciano (AQ)

Palazzo Pica Alfieri, L’Aquila (AQ)

Palazzo Natellis-Alessandri, L’Aquila (AQ)

Palazzo Nardis, L’Aquila (AQ)

Palazzo Monaco, Introdacqua (AQ)

Palazzo Margherita, L’Aquila (AQ)

Palazzo Manieri, L’Aquila (AQ)

Palazzo Lucentini Bonanni, L’Aquila (AQ)

Palazzo Lely-Gualtieri, L’Aquila (AQ)

Palazzo Gagliardi-Sardi-Nardism L’Aquila (AQ)

Palazzo Di Paola, L’Aquila (AQ)

Palazzo De Rubeis, Fraz. Tussio Prata d’Ansidonia (AQ)

Palazzo D’Alessandro , Caporciano (AQ)

Palazzo Corradino di Svevia, Scurcola Marsicana (AQ)

Palazzo Ciolina, L’Aquila (AQ)

Palazzo Ciccozzi, L’Aquila (AQ)

Palazzo Ciarrocca, Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Palazzo Carli-Benedetti, L’Aquila (AQ)

Palazzo Cappa-Cappelli, L’Aquila (AQ)

Palazzo Burri Gatti, L’Aquila (AQ)

Palazzo Bucciarelli, L’Aquila (AQ)

Palazzo Bonanni-Cipolloni-Cannella, L’Aquila (AQ)

Palazzo Benedetti, L’Aquila (AQ)

Palazzo Alfieri Dragonetti de Torres , L’Aquila (AQ)

Palazzo Alfieri (Istituto Santa Maria degli Angeli), L’Aquila (AQ)

Oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis, L’Aquila (AQ)

Chiesa di San Pietro in Arco, Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Villa Urania, Pescara (PE)

Fondazione Summa, Pescara (PE)

Convento San Panfilo , Spoltore (PE)

Casa Museo Basilio Cascella , Pescara (PE)

Palazzo De Sanctis, Lettomanoppello (PE)

Villa Devincenzi, Roseto degli Abruzzi (TE)

Relais Villa Rossi, Silvi Marina (TE)

Casa Museo Vincenzo Bindi, Giulianova (TE)

Basilicata

Santa Fara a Villa Gattini, Matera (MT)

Palazzo Laureano, Tricarico (MT)

Palazzo Ferrau’ Bernardini, Matera (MT)

Palazzo Arcieri Bitonti, San Mauro Forte (MT)

Castello Isabella Morra di Valsinni, Valsinni (MT)

Palazzo Romano, Laurenzana (PZ)

Palazzo ducale di Pietragalla, Pietragalla (PZ)

Palazzo Adobbato – La Voce del Fiume, Brienza (PZ)

Grotte Storiche Cantine del Notaio, Rionero in Vulture (PZ)

Ex Convento Domenicano, Potenza (PZ)

Cavallerizza di Sant’Arcangelo, Sant’Arcangelo (PZ)

Castello di Muro Lucano, Muro Lucano (PZ)

Calabria

Villa Cefaly, Acconia di Curinga (CZ)

Palazzo Sanseverino, Marcellinara (CZ)

Palazzo Provenzano, Catanzaro (CZ)

Tenuta Ciminata Greco, Corigliano-Rossano (CS)

Palazzo Grisolia, Aiello Calabro (CS)

Palazzo Cybo Malaspina, Aiello Calabro (CS)

Palazzo Cherubini, Corigliano-Rossano (CS)

Palazzo Carratelli, Amantea (CS)

Palazzo Bavasso, Lungro (CS)

Palazzo Amarelli, Corigliano-Rossano (CS)

Castello Sangineto, Sangineto Lido (CS)

Palazzo Zurlo, Scandale (KR)

Palazzo Verga , Cotronei (KR)

Palazzo Venneri, Cariati (KR)

Villa Zerbi, Taurianova (RC)

Tenuta Acton, Cannavà (RC)

Palazzo Grillo, Polistena (RC)

Casina Carbone, Locri (RC)

Palazzo Scrugli, Tropea (VV)

Palazzo Murmura, Vibo Valentia (VV)

Campania

Tenute Casoli, Palazzo Iorio Palazzo Iorio, Candida (AV)

Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa, San Martino Valle Caudina (AV)

Villa Laura, Moiano (BN)

Palazzo Jelardi e Museo della Pubblicità, San Marco dei Cavoti (BN)

Tenuta San Domenico, Capua (CE)

Tenuta San Bartolomeo, Giardini del Volturno, Caiazzo (CE)

Palazzo Lanza , Caserta (CE)

Palazzo di Transo, Sessa Aurunca (CE)

Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara, Caserta (CE)

Antica Dimora S. Maria del Pozzo, Casola (CE)

Villa Preziosa all’interno della Tenuta Il Pizzo, Sant’Agnello (NA)

Palazzo Convento dei Cappuccini, Napoli (NA)

Palazzo Capece, Caivano (NA)

Odeon Neapolis, Napoli (NA)

Astapiana Villa Giusso, Vico Equense (NA)

Accadia Relais, Palazzo Dentice d’Accadia, Napoli (NA)

Palazzo Ricci, Salerno (SA)

Palazzo Magnoni, Rutino (SA)

Palazzo Fimiani, Lanzara (SA)

Palazzo Albirosa, Polla (SA)

Già al Mulino, Pontecagnano Faiano (SA)

Giardino Segreto dell’Anima, Tramonti (SA)

Borgo Riccio, Torchiara (SA)

Emilia-Romagna

Villa La Palazzina Malvezzi Campeggi, Castel San Pietro Terme (BO)

Villa Certani Vittori Venenti, Vedrana (BO)

Palazzo Fava Marescotti, Bologna (BO)

Palazzo Boncompagni, Bologna (BO)

Casa Museo Nena, Casalecchio di Reno (BO)

Villa Marana, Castenaso (BO)

Villa Masotti, Ferrara (FE)

Villa Contessa Massari, Gualdo (FE)

Palazzo Santini-Sinz, Ferrara (FE)

Casa Moretti, Cesena (FC)

Casa dell’Upupa, Sorrivoli di Roncofreddo (FC)

Villa Paveri Fontana, Parma (PR)

La Colombarola, Polesine Zibello (PR)

Casa Museo Raffaele Bendandi, Faenza (RA)

Villa Tisa, Casola Valsenio (RA)

Casa dei Mandorli, Pennabilli (RN)

Villa Caramello, Castel San Giovanni (PC)

Villa La Personala, San Giacomo Roncole (MO)

Fiuli-Venezia Giulia

Villa del Torre, Romans d’Isonzo (GO)

Villa Marchese de’ Fabris, Begliano (GO)

Villa Della Donna Stoinoff, Valvasone (PN)

Maglio Zuccato, Fiume Veneto (PN)

Palazzo Scolari Salice, Polcenigo (PN)

Villa Pace, Campolongo Tapogliano (UD)

Villa Florio Maseri, Pavia di Udine (UD)

Palazzo Pavona Asquini, Udine (UD)

Palazzo Orgnani, Udine (UD)

Palazzo de Gleria, Comeglians (UD)

Casaforte di Bergum, Remanzacco (UD)

La Brunelde (Casaforte), Fagagna (UD)

Lazio

Palazzo Torti Turriziani Colonna, Frosinone (FR)

Castello Teofilatto, Torre Cajetani (FR)

Castello di Fumone, Fumone (FR)

I Torrioni di Terracina, Terracina (LT)

Borghetto Di Stefano, Pontinia (LT)

Palazzo Gabrielli del Gallo di Roccagiovine, Prossedi (LT)

Castello Caetani di Sermoneta, Sermoneta (LT)

Villa Vecchiarelli, Rieti (RI)

Parco Camuccini, Cantalupo in Sabina (RI)

Palazzo Martini, Fara in Sabina (RI)

Palazzo Martelli, Rieti (RI)

Palazzo Colelli, Rieti (RI)

La Torre Orsini, Stimigliano (RI)

Castello Pinci di Castel San Pietro, Poggio Mirteto (RI)

Castello Malvezzi Campeggi , Orvinio (RI)

Casale Sant’Eusebio, Roma (RM)

Villino Volterra, Ariccia (RM)

Villa Mergè “Palazzetto”, Frascati (RM)

Villa Giovanelli Fogaccia, Roma (RM)

Villa del Cardinale, Rocca di Papa (RM)

Trebula Suffenàs – Villa Manni, Ciciliano (RM)

Tenuta di Pietra Porzia, Frascati (RM)

Piano nobile e giardino di Palazzo Brancaccio, Roma (RM)

Palazzo Torlonia – Cortili Aperti 24 maggio , Roma (RM)

Cortile di Palazzo Sforza Cesarini, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Pasolini dall’Onda (già Santacroce), Roma (RM)

Palazzo Pelliccioni, Poli (RM)

Cortile di Palazzo Odescalchi, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Montoro, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Massimo Lancellotti dé Torres, Roma (RM)

Palazzo Manni-Patrizi, Gerano (RM)

Cortile di Palazzo Lante, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Attolico, Roma (RM)

Fondazione Memmo, Scuderie di Palazzo Ruspoli, Roma (RM)

Castello Odescalchi – Bracciano, Bracciano (RM)

Villa Lubin, Roma (RM)

Palazzo Taverna – Cortili Aperti 24 maggio, Roma (RM)

Palazzo Capponi dall’Olio Antonelli – Cortili Aperti 24 maggio, Roma (RM)

Villa Rossi Danielli, Viterbo (VT)

Villa Muti Bussi, Viterbo (VT)

Rocca Farnese di Ischia di Castro, Ischia di Castro (VT)

Relais Villa Lina, Ronciglione (VT)

Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena (VT)

Castello e Giardini Ruspoli di Vignanello, Vignanello (VT)

Casa Sillana, Terracina (LT)

Liguria

Villa Durazzo La Esedra di Santo Stefano, Genova (GE)

Palazzo Orsini, Genova (GE)

Palazzo Negrone – De Ferrari (già Fieschi), Genova (GE)

Palazzo Grimaldi della Meridiana, Genova (GE)

Palazzo Croce , Genova (GE)

Abbazia della Cervara, Santa Margherita Ligure (GE)

Palazzo Montanaro, Genova (GE)

Palazzo Lomellino, Genova (GE)

Palazzo Spinola, Genova (GE)

Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure (GE)

Villa Pratola, Santo Stefano di Magra (SP)

Villa La Contessa, Isola (SP)

Villa Da Passano, La Spezia (SP)

Lombardia

Villa dei Tasso – La Celadina, Bergamo (BG)

Spazio Cernaia – Casa Maveri, Milano (MI)

Cortile di Casa Gussi, Milano (MI)

Casa del Bono , Milano (MI)

Casa Pisani Dossi, Milano (MI)

Palazzo Cusani, Milano (MI)

Villa Zari, Bovisio-Masciago (MB)

Palazzo Guicciardi, Ponte In Valtellina (SO)

Roseto del Drago, Ponte in Valtellina (SO)

Marche

Palazzo Tofani Natale Marzi, Filottrano (AN)

Palazzo Gasparri, Filottrano (AN)

Palazzo Barattani, Filottrano (AN)

Palazzo Palmaroli, Grottammare (AP)

Borgo Storico Seghetti Panichi, Castel di Lama (AP)

Palazzo Rossi, Sarnano (MC)

Villa Miralfiore, Pesaro (PU)

Palazzo Castracane, Fano (PU)

Palazzo Fucci ex Speranza, Fano (PU)

Molise

Palazzo Petrecca, Isernia (IS)

Fonderie Marinelli Agnone, Agnone (IS)

Piemonte e Valle d’Aosta

Castello di Borgo Adorno, Cantalupo Ligure (AL)

Castello di Piovera, Alluvioni Piovera (AL)

Castello Sannazzaro di Giarole, Giarole (AL)

Palazzo Spinola-Millelire, Cassano Spinola (AL)

Palazzo Terzano, Valenza (AL)

Palazzo Tornielli di Crestvolant, Molare (AL)

Tenuta La Marchesa, Novi Ligure (AL)

Castello di Robella, Robella (AT)

Castello di Castellengo, Cossato (BI)

Palazzo La Marmora, Biella (BI)

Villa Felice Piacenza, Pollone (BI)

Castello della Margarita, Margarita (CN)

Castello di Sanfrè, Sanfrè (CN)

Castello Porporato di Piasco, Piasco (CN)

Palazzo dei Marchesi del Carretto, Saluzzo (CN)

Palazzo Muratori Cravetta, Savigliano (CN)

Tenuta Berroni, Racconigi (CN)

Vigna San Carlo, Saluzzo (CN)

Villa Corinna, Villanova Mondovì (CN)

Villa Oldofredi Tadini, Cuneo (CN)

Casa Bettoja, San Maurizio d’Opaglio (NO)

Casa Cobianchi, Boca (NO)

Giardino di Villa Motta, Orta San Giulio (NO)

Podere ai Valloni, Boca (NO)

Cappella di S. Giovanni Battista e Villa Le Peschiere Ainana, Pinerolo (TO)

Casa Lajolo, Piossasco (TO)

Cascina Losetta e Villa Colombretto , Pinerolo (TO)

Castello di Castellamonte, Castellamonte (TO)

Castello di Marchierù , Villafranca Piemonte (TO)

Castello di Pavarolo, Pavarolo (TO)

Castello di Villar Dora, Villardora (TO)

Palazzotto Juva, Volvera (TO)

Parco del Castello di San Salvà e Cascine Pallavicini, San Salvà (TO)

Villa Bona, Carignano (TO)

Villa Malfatti, San Giorgio Canavese (TO)

Villa Pastrone, Groscavallo (TO)

Puglia

Villa La Meridiana, Santa Maria di Leuca (LE)

Palazzo Tamborino Cezzi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Scarciglia, Lecce (LE)

Palazzo Sambiasi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Rollo – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Protonobilissimi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Persona-Taurino, sede del Museo Ebraico – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Marrese – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Maresgallo – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Maremonte, Lecce (LE)

Palazzo Lecciso, Lecce (LE)

Palazzo Guido – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Grassi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Granafei, Sternatia (LE)

Palazzo Ducale Venturi, Minervino di Lecce (LE)

Palazzo Ducale Castromediano, Lecce (LE)

Palazzo Ducale, Andria (LE)

Palazzo dei Perroni – Pollicastro Boutique Hotel – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Carrozzini – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Carrelli Palombi, Lecce (LE)

Palazzo Brunetti, Lecce (LE)

Palazzo Briganti, Gallipoli (LE)

Palazzo Bernardini, Lecce (LE)

Palazzo Apostolico Orsini– Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzetto Palmieri – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzetto Bensanti, Lecce (LE)

MUST – Museo Storico Città di Lecce – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Liceo Artistico e Coreutico Ciardo-Pellegrino – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Istituto di Cultura e Lingue Marcelline – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

II Circolo Didattico “Edmondo De Amicis”, Lecce (LE)

Ex convento degli Agostiniani “Chiesa di Santa Maria di Ogni Bene”, Lecce (LE)

Dimora Storica Muratore, Lecce (LE)

Chiesa della Natività della Vergine detta ”la Nova”, Lecce (LE)

Castello Dentice di Frasso, Lecce (LE)

Cappella nobiliare di San Leucio, Lecce (LE)

Cantina vinicola Castel di Salve – Lecce Cortili Aperti, Depressa (LE)

Borgo Sant’Anna, – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Accademia di Belle Arti – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Chiesa di Santa Elisabetta, – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Villa Pantaleo, Taranto (TA)

Sardegna

Villa Carboni, Cagliari (CA)

Palazzo Amat di San Filippo, Cagliari (CA)

Sicilia

Villa Vittoria Contrada Bertolino, Menfi (AG)

Parco Paternò del Toscano, Sant’Agata li Battiati (CT)

Etna Urban Winery, San Gregorio di Catania (CT)

Villa Fegotto, Chiaramonte Gulfi (RG)

Palazzo Arezzo di Donnafugata, Ragusa (RG)

Palazzo Antoci, Ragusa (RG)

Palazzo Matarazzo, Carlentini (SR)

Palazzo Sortino Trono (Visita solo per giorno 24 Maggio), Ragusa Ibla (RG)

Castello del Solacium, Siracusa (SR)

Tonnara Foderà di Magazzinazzi, Alcamo Marina (TP)

Toscana

Villa Il Cicaleto, Sargiano (AR)

Val di Romana, Arezzo (AR)

Tenuta di Frassineto, Arezzo (AR)

Palazzo Bourbon Del Monte – Aboca Museum, Sansepolcro (AR)

Castello di Montozzi, località Castello di Montozzi Pergine Valdarno – Laterina (AR)

Castello di Gargonza, Località Gargonza – Arezzo (AR)

Castello del Calcione, Località Calcione – Lucignano Arezzo (AR)

Castelletto di Montebenichi, località Montebenichi – Bucine (AR)

Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi – ASS.NE N.LE CASE DELLA MEMORIA, Arezzo (AR)

Castello di Montecchio Vesponi, Castiglion Fiorentino (AR)

Villa Le Pergole, Firenze (FI)

Villa La Calcinaia – Conti Capponi, loc. Greti – Greve in Chianti (FI)

Villa l’Ugolino, Bagno a Ripoli (FI)

Villa I Tattoli, San Casciano in Val di Pesa (FI)

Villa i Cedri, Firenze (FI)

Villa Gamberaia, loc. Settignano – Firenze (FI)

Villa Fontallerta, Firenze (FI)

Premiata Fattoria di Muricci, Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Villa Corsi Salviati, Sesto Fiorentino (FI)

Villa di Bivigliano, Loc. Bivigliano – Vaglia (FI)

Parco di Villa Corsini Le Mozzete, Località le Mozzete – Scarperia e San Piero (FI)

Castello di Barberino di Mugello, Barberino di Mugello (FI)

Fondazione Montanelli Bassi – ASS.NE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA, Fucecchio (FI)

Cimitero Evangelico Agli Allori – ASS.NE N.LE CASE DELLA MEMORIA, Firenze (FI)

Villa il Cigliano, San Casciano Val di Pesa (FI)

Palazzo Ximènes Panciatichi Borgo Pinti, Firenze (FI)

Palazzo Pucci, Firenze (FI)

Palazzo Pazzi Quaratesi, Firenze (FI)

Palazzo Grifoni Budini Gattai, Firenze (FI)

Palazzo Gondi, Firenze (FI)

Palazzo Ginori, Firenze (FI)

Palazzo Frescobaldi, Firenze (FI)

Palazzo e giardino Rosselli Del Turco, Borgo Santi Apostoli Firenze (FI)

Palazzo dei Pittori, Firenze (FI)

Palazzo Capponi alle Rovinate, Firenze (FI)

Palazzo Antinori di Brindisi Aldobrandini, Firenze (FI)

Palazzo Antinori, Firenze (FI)

Giardino Torrigiani, Firenze (FI)

Giardino di San Francesco di Paola, Firenze (FI)

Giardino di Palazzo Malenchini, Firenze (FI)

Fondazione Mello/Studio d’arte Le Colonne , Borgo Pinti Firenze (FI)

Casa Torre – Consolato del sultanato dell’Oman, Firenze (FI)

Antica Torre Tornabuoni, Firenze (FI)

Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli, Firenze (FI)

Mugello Valdisieve – Convento e Santuario di Montesenario, Vaglia (FI)

Mugello Valdisieve – Parco Mediceo di Pratolino, Loc. Pratolino, Vaglia (FI)

Castello di Populonia Castello di Populonia, loc. Populonia alta – Piombino (LI)

Villa Torrigiani di Camigliano, località Camigliano – Capannori (LU)

Villa Tambellini de Fondra, Lucca (LU)

Villa Mansi, Loc. Segromigno in Monte – Capannori (LU)

Villa fattoria Gambaro, Località Petrognano – Capannori (LU)

Villa Clerici Triklinea (Malpigli sulle Alpi Apuane), loc. Loppeglia – Pescaglia (LU)

Villa Caproni – sede Fondazione Ricci, Barga (LU)

Versilia – Casa Museo Ugo Guidi – ASS.NE N.LE CASE DELLA MEMORIA, loc. Vittoria Apuana – Forte dei Marmi (LU)

Tenuta Maria Teresa, S.Martino in Vignale (LU)

Complesso conventuale di San Francesco, Lucca (LU)

Giardino di Palazzo Pfanner, Lucca (LU)

Fortezza di Montecarlo, Montecarlo (LU)

Villa di Forci, Lucca (LU)

Palazzo Malaspina – Centro di Studi Storici Alessandro Malaspina, Mulazzo (MS)

Museo di San Giovanni degli Agostiniani, Fivizzano (MS)

Museo “Casa di Dante in Lunigiana”, Mulazzo (MS)

La Rocca di Monzone, Monzone Fivizzano (MS)

Giardino di Palazzo Fantoni Bononi, Fivizzano (MS)

Giardino dei Riccioli – Villa Pavesi Negri-Baldini, Pontremoli (MS)

Fortezza della Brunella, Aulla (MS)

Fivizzano – Oratorio di San Carlo, Fivizzano (MS)

Castello Malaspina di Tresana, Tresana (MS)

Castello Malaspina di Monti, Monti di Licciana Nardi (MS)

Castello di Pontebosio, loc. Pontebosio – Licciana Nardi (MS)

Castello di Pallerone, loc. Pallerone – Aulla (MS)

Castello di Lusuolo Lusuolo – Mulazzo (MS)

Castello del Piagnaro, Pontremoli (MS)

Biblioteca Civica “Abate Emanuele Gerini”, Fivizzano (MS)

Abbazia di San Caprasio, Aulla (MS)

Chiesa della Misericordia di Fivizzano, Fivizzano (MS)

Castello Malnido, Villafranca in Lunigiana (MS)

Giardino d’amore, Licciana Nardi (MS)

Villafranca – Museo Etnografico della Lunigiana, Villafranca in Lunigiana (MS)

Torre dei Pannocchieschi, Loc. Montecastelli Pisano – Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

Il Giardino Sonoro di Ghizzano – Giardino Venerosi Pesciolini, Ghizzano di Peccioli (PI)

Giardino Pensile dell’Ussero c/o Palazzo Rosso o dell’Ussero Pisa Lungarno Antonio Pacinotti, Pisa (PI)

Giardino Garzella, Pisa (PI)

Badia di Morrona, località Terricciola – Pisa (PI)

Villa di Poggiano, Montepulciano (SI)

Villa di Geggiano, Localita’ Geggiano – Castelnuovo Berardenga (SI)

Sovicille – Palazzo al Piano, Sovicille (SI)

Pienza – Villa di Cosona, Pienza (SI)

Castello di Fonterutoli – Villa di Famiglia, loc. Fonterutoli – Castellina in Chianti (SI)

Castello di Brolio, Località Madonna a Brolio – Gaiole In Chianti (SI)

Castello di Belcaro, località Belcaro – Siena (SI)

Castello della Magione, Poggibonsi (SI)

Cassero del Castello di Contignano, Contignano (SI)

Casa dell’Abate Naldi , San Quirico d’Orcia (SI)

Borgo e Villa di Monte Sante Marie, Loc. Monte Sante Marie – Asciano (SI)

Borgo di Camporsevoli, Cetona (SI)

Trentino Alto-Adige

Villa Margon, Trento (TN)

Villa Cesarini Sforza, Terlago (TN)

Palazzo de Dal Lago, Cles (TN)

Palazzo Buffa, Telve (TN)

Palazzo Aliprandini Laifenthurn, Livo (TN)

Maso dell’Ischia, Località Ischia – Isera (TN)

Giardini e cortili dei Palazzi Barocchi del Centro Storico di Ala, Ala (TN)

Castello di Terlago, Terlago (TN)

Castel Vigolo, Altopiano della Vigolana (TN)

Castel Nanno, Ville d’Anaunia (TN)

Castel Ivano, Strigno (TN)

Umbria

Villa Negri Arnoldi alla Bianca, Campello Sul Clitunno (PG)

Villa Aureli, Perugia (PG)

Palazzo Tempestivi – de Petra, Montefalco (PG)

Palazzo Ansidei Montemarte, Perugia (PG)

Castello Monticelli, Marsciano (PG)

Castello del Cardaneto, Montone (PG)

Villa Bianchini Riccardi, Terni (TR)

Castello di Montegiove, Montegiove (TR)

Castello del Poggio, Guardea (TR)

Veneto

Villa Miari Fulcis, Belluno (BL)

Villa e agriturismo di Dussan, Frazione Dussano, – Santa Giustina (BL)

Villa Berton Maschio, Feltre (BL)

Archivio di Stato di Belluno (Visita guidata solo lunedì 25 Maggio), Belluno (BL)

Villa Zilio, Armedola (PD)

Villa Rosa Tramonte, Tramonte (PD)

Parco Frassanelle, Rovolon (PD)

Castello di Valbona, Lozzo Atestino (PD)

Casa Dalla Francesca, loc Altaura – Casale di Scodosia (PD)

Villa Artili Perrona, Bosaro (RO)

Villa Verecondi Scortecci, Colle Umberto (TV)

Castello di Roncade, Roncade (TV)

Palazzo e Chiesa di San Giovanni di Malta in Venezia, Venezia (VE)

Palazzetto Pisani, Fondamenta Narisi – Venezia (VE)

Archivio di Stato di Venezia (Visita guidata solo venerdì 22 Maggio), San Polo – Venezia (VE)

Villa Carrara, Grezzana (VR)

Torre di Terzolan – Villa Ridolfi, Mizzole (VR)

Palazzo Serenelli Benciolini, Verona (VR)

Palazzo Sambonifacio Negri, Verona (VR)

Palazzo Liorsi , Verona (VR)

Palazzo e Giardino Giusti, Verona (VR)

Villa Zileri Motterle, Monteviale (VI)

Villa Valmarana ai Nani, Vicenza (VI)

Villa Vaccari Giacon, Longare (VI)

Villa Priuli, Custoza, Lazzarini, Crisanti, Val Liona (VI)

Villa Feriani, Montegalda (VI)

Villa Fabris, Thiene (VI)

Villa Cornaggia, Thiene (VI)

Villa Angarano Bianchi Michiel, Bassano del Grappa (VI)

Palazzo Zironda, Thiene (VI)

Oratorio di Sant’Antonio Abate, Longare (VI)

Castello di Thiene, Thiene (VI)

Associazione Dimore Storiche Italiane ETS

L’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS, Ente del terzo settore, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Web: www.adsi.it – www.dimorestoricheitaliane.it

Redazione Centrale TdG