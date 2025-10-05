Academy internazionale sui siti culturali e naturali

Per la prima volta in Sardegna il programma internazionale di alta formazione promosso da Fondazione Santagata e UNESCO, in collaborazione con il Gal Sulcis

Si tiene nel Sulcis, nel sud ovest della Sardegna, la IX edizione dell’Academy on Cultural and Natural Sites as drivers of sustainability and global citizenship, il programma internazionale di alta formazione rivolto a professionisti e istituzioni attive nel campo del patrimonio culturale e naturale. L’iniziativa è stata lanciata nel 2015 dalla Fondazione Santagata di Torino e dall’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Venezia.

Dopo una prima fase online, l’Academy approda nell’isola: da martedì 7 a giovedì 9 ottobre, circa venti professionisti e studiosi provenienti da Italia, Francia, Regno Unito, Malta, Romania, Ucraina, Vietnam si scambieranno conoscenze e buone pratiche sulla gestione dei siti culturali e naturali e si confronteranno sul Sulcis come caso studio. Saranno presenti professionisti e studiosi del territorio (sia del Sulcis che di altre aree della Sardegna) e i rappresentanti delle sedi Unesco di Venezia, Parigi, Londra e Hanoi. «I partecipanti – spiega Nicoletta Piras, direttrice del Gal – scopriranno e studieranno da vicino il patrimonio materiale e immateriale del nostro territorio, tra vigneti affacciati sul mare e tonnare, aree costiere e archeologiche, pratiche comunitarie e tradizioni tramandate di generazione in generazione».

L’Academy punta a promuovere una visione integrata del patrimonio come motore dello sviluppo sostenibile ed equo. Contribuendo a migliorare le capacità professionali e istituzionali delle autorità di gestione e degli operatori dei siti naturali e culturali. Si tiene per la prima volta in Sardegna grazie alla collaborazione con il Gal Sulcis, il cui territorio è stato eletto a sede del workshop come “modello di integrazione tra paesaggi culturali, patrimonio immateriale, sostenibilità, partecipazione e impegno delle comunità”. «Ospitare un evento di questa portata con studiosi e professionisti sia locali che provenienti da tanti paesi del mondo – afferma Cristoforo Luciano Piras, presidente del Gal – rappresenta per il nostro territorio una grande occasione di confronto e crescita».

La IX edizione dell’Academy è organizzata dalla Fondazione Santagata, in collaborazione con il GAL Sulcis Iglesiente. Con il supporto di: Comune di Carloforte; Comune di Portoscuso; Comune di Santadi; Comune di Villaperuccio; Accademia Casa Puddu e Sa Scolla; Cantina Santadi; Carloforte Tonnare; Parco archeologico di Montessu.

Redazione Centrale Tdg