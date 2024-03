A Torino il Simposio “Le Stelle della Ristorazione”

Nell’ambito di Horeca Expoforum, manifestazione torinese dedicata al comparto dell’accoglienza e della ristorazione, APCI porta il proprio annuale Simposio “Le Stelle della Ristorazione” che pone al centro un progetto per i giovani cuochi, da costruire con loro e grazie a loro.

Partire senza avere la presunzione di sapere quello che sarà il terreno di gioco giusto per i giovani, per la loro crescita professionale e per il miglioramento della professione. Da questi presupposti il Consiglio Nazionale di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani ha voluto costruire il percorso delle attività associative per il 2024 e per gli anni futuri.

Condivisione, formazione, competenze, sono le parole che guidano la vita associativa, sia a livello nazionale, sia nelle singole delegazioni regionali. Il valore che un’associazione può dare è proprio quello di creare al proprio interno uno scambio continuo: tra territori, tra ambiti professionali, tra meno giovani e più giovani. L’obiettivo che APCI si è posta è quello di ascoltare i giovani futuri cuochi, di comprendere le loro esigenze e aspettative professionali e, insieme a chi ha più esperienza e preparazione, costruire dei percorsi formativi idonei alla loro crescita. Al centro i giovani e le scuole alberghiere, per creare un futuro per loro, ma soprattutto con loro.

Ma non solo. Le delegazioni APCI lavoreranno su progetti di mentorship e tutoring, indirizzati sia ai giovani, sia ai cuochi più esperti, per individuare itinerari di formazione continua sui propri territori e in collaborazione con le altre delegazioni, in Italia e all’estero.

I temi saranno esplorati durante l’annuale Simposio “Le Stelle della Ristorazione”, in programma a Torino, il 18 e il 19 marzo. Il Simposio si svolge quest’anno all’interno della manifestazione Horeca ExpoForum, che apre i battenti il 17 marzo al Lingotto. APCI presente in fiera come Event Coordinator e ideatrice dei contenuti dell’Area Eventi Horeca Expoforum by APCI, permetterà così ai propri soci di avere anche l’opportunità di confrontarsi con il comparto e con i molti ambiti professionali nei quali un cuoco può operare.

“Vogliamo – spiega Sonia Re, Direttore Generale di APCI – riconfigurare ogni giorno le nostre conoscenze. Vogliamo essere PEOPLE nel senso di voler mettere al centro le persone e i loro bisogni. Questo è il nuovo essere che guida le relazioni nel mondo dell’ospitalità e per questo è prezioso il nostro tempo insieme, perché ci confrontiamo e interroghiamo su come sarà la nostra professione. E ancora parliamo CON i giovani, che sono Energia pura per tutti noi, in questo modo tutti insieme alimentiamo questa meravigliosa professione”.

Nel corso del Simposio si svolgerà l’Assembla APCI che delineerà il percorso futuro, sulle linee guida indicate. Nel corso della due giorni i cuochi riceveranno il riconoscimento alla carriera “Le Stelle della Ristorazione”. Insieme a loro verranno premiate Le Eccellenze del Territorio, chef stellati e grandi pasticceri riconosciuti che testimoniano ogni giorno il valore della cucina e che porteranno la propria esperienza al servizio di tutti i presenti: Federico Zanasi, Martino Leone, Christian Milone, Pasquale Laera, Luisa Marelli, Fabio Ingallinera, Giorgio Bartolucci, Guido Castagna, Marco Sacco, Andrea Larossa, Davide Scabin.

Non mancheranno i momenti di festa con APCI Dinner Party, una serata all’insegna dell’ottima cucina, del divertimento, e della convivialità che caratterizza il nostro comparto. La due giorni torinese non poteva dimenticare il mondo del cioccolato. La mattinata del 19 marzo sarà infatti dedicata a una visita a Domori, nella bellissima Piazza San Carlo. Il Simposio Le Stelle della Ristorazione è reso possibile grazie alla collaborazione con le principali aziende del settore Food Service.

