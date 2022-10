A Torino dal 26 al 30 ottobre BUONISSIMA cibo, arte e altre bellezze

A Torino dal mercoledì 26 a domenica 30 ottobre la seconda edizione di BUONISSIMA gastronomia, arte e altre bellezze

Ideata dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e da Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio e realizzata con Produzioni Fuorivia, IL Idee al Lavoro e Associazione Raggio Verde Buonissima ritorna con la seconda edizione a Torino dal 26 al 30 ottobre con un ricco programma che mescola cene-evento, che riuniscono il meglio del meglio degli chef italiani e internazionali all’insegna del fine dining con una costellazione di appuntamenti diffusi che promettono di offrire un punto di vista nuovo sulla città e le sue capacità di intrattenimento fra cibo e cultura, per confermare il ruolo di primo piano della città e del suo territorio nella scena gastronomica nazionale.

Cinque giorni di eventi che mescolano la cultura dell’enogastronomia a musica e spettacolo, arte, insieme a momenti di riflessione e confronto che si intrecceranno in alcuni dei luoghi più suggestivi e significativi di Torino: Centrale Lavazza, Ristorante del Cambio, Reggia di Venaria, Mole Antonelliana – Museo Nazionale del Cinema, Eataly Lingotto, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Combo, le piole e i ristoranti e alcuni fra i più bei caffè della città.

I grandi nomi della cucina internazionale Ferran Adrià, Davide Scabin, Paolo Griffa, Luis Andoni Aduriz, Alain Ducasse, Davide Oldani, Chicco Cerea e Chiara Pavan, Francesco Brutto, Iginio Massari incontrano i cuochi e i sapori piemontesi, tartufo e barolo in testa. Nei luoghi più creativi della città.

“La buona cucina – quella “alta” e quella popolare – riempirà tutta la città: dalle “piole” (le tipiche osterie torinesi) ai ristoranti classici fino a quelli di cucina contemporanea, e pure alcuni dei luoghi più suggestivi, dalla Mole Antonelliana alla Reggia di Venaria. Per cinque giorni Torino diventerà il posto dove essere per i gourmet internazionali. E naturalmente per i torinesi, che troveranno la propria città più buona che mai. Anzi: Buonissima.” annunciano i direttori Stefano Cavallitto, Luca Iaccarino e Matteo Baronetto

Dopo l’apertura ufficiale, per il secondo anno verrà assegnato il Premio Bob Noto, dedicato al gourmet e fotografo torinese scomparso nel 2017. Mercoledì 27 ottobre alla Centrale Lavazza la giuria composta da Ferran Adrià, Davide Scabin, Antonella Fassio, Sara Peirone, Marco Bolasco, Paolo Griffa assegnerà il premio. La sera, al Ristorante Il Cambio, il vincitore dello scorso anno Luis Andoni Aduriz, preparerà una “cena irriverente”.

Due le cene evento in programma, per gustare, assaporare e sperimentare il connubio fra enogastronomia di eccellenza e grande spettacolo.

Giovedì 27 ottobre alla Reggia di Venaria, la cena Vivaldi Rocks: nella magia della Reggia, tra fiandre e antiche porcellane, una cena di gala nella Galleria di Diana accompagnata dalla musica di Vivaldi, i cui spartiti manoscritti sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Torino. Ma nulla è come sembra. A scombinare le cose sulla classicità di una cena di Alain Ducasse e Davide Oldani l’opera, creata per l’occasione da Samuel Romano, connubio di musica elettronica e barocca.

Venerdì 28 ottobre, al Museo Nazionale del Cinema, la cena Cinemagika: Roy Paci ha creato uno spettacolo originale che incontra la cucina di Chicco Cerea e Chiara Pavan con Matteo Baronetto, insieme in una cena di beneficienza destinata all’IRCC di Candiolo.

Tutto il programma di Buonissima, poi, sarà un’occasione per scoprire e lasciarsi ispirare dalla grande cucina: sabato 29 ottobre a Eataly Lingotto la Cena Agnolotto Vs il resto del Mondo ovvero la sfida tra paste ripiene: dagli agnolotti, ai tortellini, dai tortelli di zucca ai coulurgiones, dai ravioli cinesi ai panzerotti. Non può mancare Il pranzo della domenica. Alla piemontese. A Eataly Lingotto si allestirà una grande tavola lunga per un tipico pranzo in famiglia con i migliori prodotti e le migliori ricette piemontesi con antipasti misti, tajarin, secondi di carne e in cucina, i migliori cuochi della regione, top e pop. Non manca, anche in questa seconda edizione, Piolissima, la celebrazione delle osterie tipiche piemontesi: aperitivo a base di vermouth nelle piazze dei quartieri torinesi e poi cene, acciughe e spettacoli d’arte varia con prezzo fisso a 28 euro.

Da mercoledì 27 a sabato 29 ottobre nei ristoranti di Torino Metti Torino a cena: incontri culinari fra cuochi d’Italia e del mondo e gli chef padroni di casa per speciali cena a quattro mani. Nelle stesse date, ma con anche la colazione della domenica, in dieci selezionati caffè torinesi, l’arte della colazione con Colazioni al caffè.

L’ultimo giorno di questa seconda edizione, per fare festa insieme, Bistromania: con i piatti di Bistrot del Nazionale di Vernante; Contesto Alimentare, Gaudenzio Vini e Cucina; Luogo Divino; Razzo; Scannabue; Silos; Smoking Bar; XXL Cafè, e altri bistrot da tutta Italia.

Ma non è finita qui. In tutti e quattro i giorni, presentazioni, eventi, laboratori, pranzi, visite guidate in tutta la città per far scoprire la Torino Buonissima ai golosi, ai gastronomi, ai giornalisti torinesi e a quelli arrivati in città per l’occasione.

Le prenotazioni per gli eventi e tutte le informazioni su www.buonissimatorino.it .

BUONISSIMA

Direzione artistica

Matteo Baronetto, Stefano Cavallito, Luca Iaccarino

Direzione Organizzativa

Simona Arpellino e Mauro Tunis – Idee al Lavoro | Paola Farinetti – Produzioni Fuorivia

Il progetto è reso possibile grazie a:

Regione Piemonte, Città di Torino, Turismo Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, Museo Nazionale del Cinema, Museo Egizio, Palazzo Madama

Barilla, Eataly, Lavazza, 1895, Lurisia, Alberto Massucco Champagne, Consorzio Parmigiano Reggiano, Tartuflanghe

Acquerello, Fontanafredda, Guido Gobino, Mastercard, Reale Mutua

Agrimontana, Del Cambio, Gran sicily, Olio Roi Vestil, Zacapa

AIS Piemonte, Combo, Joselito, Le Note Golose, Masseria Olimpo, Rear, Red Oyste

Redazione Centrale TdG