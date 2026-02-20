A Tipicità Festival si celebra la cucina italiana e una mostra di vignettisti italiani che raccontano il Bel Paese del gusto e dell’ironia!

La 34ª edizione di Tipicità Festival, dal 6 all’8 marzo, torna ad animare gli spazi espositivi del Fermo Forum dal 6 all’8 marzo, non è più soltanto un appuntamento regionale, ma un punto di riferimento internazionale.

Il festival si appresta a scrivere una nuova pagina di storia: il debutto del primo format italiano, annunciato dall’ideatore e direttore di Tipicità Angelo Serri durante la conferenza stampa svoltasi a Fermo. Dove il fulcro creativo del progetto, si conferma come mete turistiche, culturale e le eccellenze enogastronomiche di rilievo assoluto verso il viaggio di Expo Riad 2030.

Ecco le due novità che animeranno ulteriormente il già ricco programma di Tipicità Festival: debutterà LIFE, un nuovo ambiente che prende il nome dalla crasi di Lieviti & amp; Fermenti, due elementi essenziali della vita e delle culture gastronomiche. Proprio con l’idea di atomizzare il villaggio globale alla ricerca dei gesti locali, nei tre giorni del festival LiFe condurrà alla scoperta della vita oltre il folklore. LIFE è un ambiente vitale di contaminazione dedicato ai rituali che raccontano culture, prodotti e biodiversità nell’ottica del confronto aperto. Quindi, non tanto uno spazio da osservare, bensì un ambiente di interazione, rituali, contaminazioni.

Da venerdì a domenica, LIFE sarà il crocevia di traiettorie indigene, con un percorso ampio e coinvolgente, scandito da temi di particolare appeal: dai Castelli di Jesi ai vigneti del Trentino; il ritorno del “match” irresistibile tra vino e pizza; le nuance del cioccolato vero e dei caffè biodiversi; i sapori dell’Argentina e le tradizioni mediterranee, dall’Italia al Marocco; benessere e buon vivere, in armonia tra ambiente e piacere, con appuntamenti proposti dall’Università Politecnica delle Marche e dal Comune di Sefro, “capitale del benessere made in Marche”. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti di LIFE, che Tipicità Festival celebrerà sei aziende “cult”, per onorare la cucina italiana patrimonio UNESCO, proclamata Patrimonio Culturale Immateriale il 10 dicembre 2025, diventando la prima cucina nazionale al mondo ad ottenere questo riconoscimento integrale.

Sono due le iniziative in programma per celebrare non solo il cibo, ma un insieme di rituali, materie prime, conoscenze, tradizioni e convivialità che unisce la filiera agricola alla tavola, valorizzando la sostenibilità e la biodiversità. In primis il Premio istituito in occasione dei quarant’anni della prestigiosa testata “Italia a Tavola”, che sarà assegnato il 7 marzo a selezionate famiglie imprenditoriali dell’agroalimentare italiano. Queste le realtà che riceveranno il Premio: la nota pasticceria artigianale Loison da Vicenza, l’Antica Corte Pallavicina dei fratelli Spigaroli di Polesine Parmense, lo storico “Mulino di Napoli” Caputo, l’Aceto

Balsamico di Modena Giusti, insieme ai marchigiani Eredi Rossi Silvio da Sefro, con la sua celebre attività di troticoltura, ed il Salumificio Ciriaci di Ortezzano, un simbolo della tradizione alimentare della “regione al plurale”. Un riconoscimento che celebra le famiglie italiane del cibo come vero patrimonio vivente! Non un marchio globale, ma un ecosistema umano fatto di terre, mani, stagioni, sapere e continuità. Dalle 15:00 di sabato 7 marzo, nell’Accademia di Tipicità si susseguirà una serie di appuntamenti dedicati a queste aziende-famiglie che da generazioni custodiscono la qualità trasformandola in futuro senza snaturarla. Un racconto generazionale da assaggiare: territorio, memoria, innovazione gentile.

Per la prima volta ci sarà una mostra di vignettisti italiani che raccontano il Bel Paese del gusto e dell’ironia!

Infatti, sarà la mostra Cooking Smile, realizzata da Italia a Tavola, con il contributo di alcuni tra i più conosciuti vignettisti italiani, ad aprire il padiglione espositivo della 34ª edizione di Tipicità Festival. Attraverso il disegno, alcuni dei più noti cartoonist italiani narrano tradizione, modo di essere e cultura del nostro Paese, proponendo una visione originale e divertente della cucina italiana come componente imprescindibile del nostro esclusivo stile di vita. Per informazioni: www.tipicita.it

Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina e Tipicità