A tavola il buono fa bene

Tutti i prodotti sono disponibili su: Fattoria Paideia – Shop Paideia

Confetture che sanno di casa, miele profumato, succhi di frutta genuini, passata di pomodoro come una volta. I prodotti di Fattoria Sociale Paideia nascono così: semplici, buoni, autentici. E con un ingrediente in più che fa la differenza.

Dietro ogni vasetto e ogni bottiglia c’è infatti un gesto solidale, Fattoria Paideia è nata dall’esperienza di Fondazione Paideia e scegliere suoi prodotti significa portare a casa il sapore genuino della natura e sostenere un progetto e un ente che da oltre 30 anni si prende cura delle famiglie di bambini con disabilità.

E c’è di più: in Fattoria Paidea, accanto allo staff, lavorano anche ragazzi e giovani con disabilità, coinvolti in progetti socio-occupazionali, percorsi di avvicinamento al lavoro agricolo e di inserimento lavorativo. La produzione diventa così un’occasione concreta di crescita, autonomia e valorizzazione delle capacità di ciascuno.

