A Porto Recanati “Brodetto Show”

A Porto Recanati, il 25 giugno si svolgerà l’evento dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico: “Brodetto Show”

Nella centralissima Piazza Brancondi di Porto Recanati (MC), all’ombra della monumentale torre del castello svevo, dalle 18:30 di domenica 25 giugno va in scena l’evento dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico: BRODETTO SHOW, un classico di apertura dell’alta stagione nella riviera portorecanatese, un evento che chiude la “Settimana del brodetto” proposta dai ristoranti della città, che può fregiarsi ancora una volta del riconoscimento della Bandiera Blu.

Brodetto show è un’ode alla qualità del pescato di questo tratto di costa dell’Adriatico, ma è anche e soprattutto la celebrazione dell’esclusività che caratterizza la ricetta portorecanatese, riconosciuta con la De.Co. Infatti, il brodetto di Porto Recanati si distingue sia per il colore dorato, ottenuto grazie all’aggiunta di zafferanella, sia perché è un piatto che non nasce in ambito popolare come tante altre zuppe di pesce, bensì dalla maestria della ristorazione.

Ospite speciale di questa edizione il biologo marino Corrado Piccinetti, uno dei maggiori esperti del settore in Italia ed efficace divulgatore, noto al grande pubblico per le numerose apparizioni nei palinsesti televisivi nazionali e, in particolare, nella trasmissione Linea Blu.

Per appassionati e gourmet ci sarà la possibilità di assaggiare le proposte dei cuochi dell’Accademia del Brodetto alla portorecanatese, previa prenotazione gratuita (tel. 333 4167529). La pietanza marinara sarà abbinata ai vini del territorio, illustrati per l’occasione da un sommelier di AIS Marche. In programma anche una colorata sorpresa a cura dell’Infiorata di Castelraimondo.

Il progetto che valorizza il Brodetto di Porto Recanati è promosso dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione dei giovani “ambasciatori” dell’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto. Brodetto Show è tappa consolidata del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità in collaborazione con ANCI Marche. Tutte le info ed il programma sul portale www.tipicitaexperience.it

Jimmy Pessina