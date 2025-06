A Monterubbiano si celebra la 60ª edizione della rievocazione storica dell’Armata di Pentecoste-Sciò la Pica.

Dopo il successo ottenuto a EXPO 2025 OSAKA, continua il consenso con il Grand Tour delle Marche, un format ideato dal direttore di Tipicità Angelo Serri, per far conoscere le tradizioni culturali e enogastronomiche dei borghi marchigiani.

Infatti, a cavallo tra i mesi di giugno e luglio, nel pittoresco borgo di Monterubbiano (FM) va in scena la 60ª edizione di una rievocazione storica, unica nel suo genere, che si svolgerà il 27, 28, 29 giugno ed il 1° luglio. Stiamo parlando di Armata di Pentecoste-Sciò la Pica, una Festa che coinvolge un’intera comunità e che affonda le radici nei riti del Ver Sacrum (primavera sacra) nel corso dei quali una tribù di Sabini, popolo italico preromano, dalla terra d’origine scavalcò la catena appenninica seguendo il volo di un picchio verde (sacro al dio Marte) che li condusse nell’attuale Piceno, dove i migranti si stabilirono dando vita alla civiltà picena. Secondo la leggenda fu proprio quel volatile a gettare il seme dal quale sarebbero nate le odierne Marche, tant’è vero che lo stemma ufficiale della regione è un picchio verde stilizzato.

E così, da 60 edizioni, Monterubbiano festeggia il suo glorioso passato con questa celebrazione aperta da un corteo storico che impegna oltre 250 figuranti, tra musici, sbandieratori, dame, i cosiddetti “guazzarò”, i componenti delle quattro corporazioni cittadine (Artisti, Mulattieri, Bifolchi, Zappaterra) ed i rispettivi cavalieri che li rappresentano, che si sfidano nell’avvincente Giostra dell’Anello, vero e proprio catalizzatore della Festa che vede il Capitano d’Armata come figura centrale della solenne manifestazione.

Per celebrare il 60esimo compleanno, presentato nel maggio scorso a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo, è stato allestito un ricchissimo programma di eventi. S’inizia la sera di venerdì 27 con uno spettacolo di musici e sbandieratori dell’Armata di Pentecoste, che si esibiranno anche in altri momenti della quattro giorni monterubbianese.

Sabato 28, alle 16:30, al via le prove ufficiali della Giostra dell’Anello, alle 17:30 la lettura, lungo le vie del borgo, del bando della Festa dell’Armata di Pentecoste ed alle 19:00 apertura degli stand gastronomici. Alle 21:30 cerimonia di premiazione della Corporazione che si è aggiudicata la Giostra dell’Anello nel 2024, con successiva bussolazione ed estrazione dell’ordine di partenza dell’attuale edizione del giorno successivo. Domenica 29 è sicuramente la giornata clou dei festeggiamenti! Appuntamento estremamente suggestivo alle 10:00, quando inizierà la sfilata del Corteo storico dell’Armata di Pentecoste, con Processione, offerta dei ceri e S. Messa in onore della SS. Vergine Maria del Soccorso. Alle 16:30 si svolgerà l’evento più atteso dell’intera rievocazione, la Giostra dell’Anello (vendita biglietti su ciaoticket.com): 120 minuti densi di adrenalina che racchiudono tutta la passione per l’intera Festa. Al termine della gara, appuntamento in Piazza Calzecchi Onesti per la premiazione di cavaliere e corporazione vincenti. La Festa si ferma poi per un giorno, per riprendere martedì 1° luglio, allorché sono programmati i pranzi delle corporazioni. Poi, dalle 16:00, baccanali e giochi popolari presso il Parco di San Rocco.

Comunque, “Sciò la Pica” non è solo spettacolo, ma un’occasione per scoprire Monterubbiano, dove il tempo sembra essersi fermato, tra palazzi antichi, scorci romantici e sapori decisi: infatti, non si può visitare questo accogliente borgo senza assaggiare le tagliatelle fritte, piatto tipico ed esclusivo solo di qui!

La Festa è organizzata dall’Armata di Pentecoste-Sciò la Pica in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Monterubbiano insieme alla Pro Loco: “Luigi Centanni”, per quanto riguarda gli stand gastronomici, con il supporto dell’intera comunità monterubbianese e con il sostegno di Fondazione Marche Cultura. Inoltre, da quest’anno è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed ANCI Marche.

Tutte le informazioni e il programma completo su:

Jimmy Pessina