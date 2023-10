Dal 25 settembre al 19 novembre l’arte casearia bergamasca sarà di scena in Piemonte: in 9 locali piemontesi i formaggi dello storico caseificio Arrigoni Battista stuzzicheranno la creatività degli Chef e il palato dei commensali con ricette esclusive e inedite.

Quando dei pluripremiati formaggi lombardi incontrano la maestria di Chef d’eccellenza è qui che nasce “A cena con Arrigoni Battista”, il tour che per otto settimane consecutive porta sulle tavole di noti ristoranti piemontesi ricette esclusive ed inedite che esaltano i prodotti dello storico caseificio di Pagazzano (BG).

“A cena con Arrigoni battista” è l’evento ideale per assaporare, in purezza oppure all’interno di ricette più elaborate, alcuni dei pluripremiati formaggi del caseificio bergamasco, tra cui il Taleggio DOP, il Quartirolo DOP e il Gorgonzola DOP nella versione dolce e piccante, fiore all’occhiello della produzione. Ci saranno anche formaggi particolari, ricette uniche di Arrigoni Battista, come il Rossini, un erborinato affinato in vinacce di uva passita, il BerghemBlu, sofisticato formaggio erborinato dal gusto intenso non piccante e formaggi freschi come lo Stracchino (medaglia d’Oro ai World Cheese Awards 2022).

Dal 25 settembre al 19 novembre saranno 8 ristoranti e 1 gelateria a partecipare all’iniziativa, che per la terza volta torna in Piemonte. Ad accogliere i formaggi Arrigoni Battista in menù a Torino saranno: Aria Gelateria, Bacalhau Osteria, Cubique, Le Vitel Étonné, Luogo Divino e The Egg. Il successo delle scorse edizioni porta ancora una volta l’evento “fuori porta” con la partecipazione dei ristoranti La Nicchia di Cavour, La Taverna dei Porti Scur di Saluzzo e la Locanda in Cannubi di Barolo.

Novità di quest’anno, fortemente voluta dai ristoratori, è la permanenza dei piatti in menù per; un’intera settimana, per soddisfare le richieste della clientela più curiosa e buongustaia.

È necessaria la prenotazione ai numeri telefonici indicati nel programma.

IL PROGRAMMA:

– da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre: Luogo Divino, Via S. Massimo 13 – Torino, appuntamento con le eccezionali proposte dello Chef Remo Girardi. Telefono 011.19323530

– da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre: Aria Gelateria, Via Santa Giulia 32/F – Torino, vi invita alla scoperta della squisita Cheesecake allo Stracchino Arrigoni Battista (medaglia d’Oro ai WCA) creata da Davide Ferrero e Roberto Speranza.

– da lunedì 2 ottobre a domenica 8 ottobre: Cubique, Via Saluzzo 86/B – Torino, dove i formaggi Arrigoni Battista torneranno tra le sapienti mani degli Chef Pierluigi Consonni e Alan Spanu. Telefono 011.4149886

– da lunedì 9 ottobre a domenica 15 ottobre: Bacalhau Osteria, Corso Regina Margherita 22 – Torino. Lo Chef Fabio Montagna proporrà un raffinato connubio tra il baccalà e i formaggi Arrigoni Battista. Telefono 011.8397975

– da lunedì 16 ottobre a domenica 22 ottobre: La Nicchia, Via Roma 9 – Cavour (TO), avrà in menù le speciali proposte dello Chef Claudio Farina. Telefono 0121.600821

– da lunedì 23 a domenica 29 ottobre: The Egg, Via Vincenzo Monti 16 – Torino. Anche lo Chef Nicola Batavia lavorerà con lo Stracchino medaglia d’Oro ai WCA, proponendo Uova su zuppa di zucca, stracchino e porri alle nocciole. Telefono 011.657457

– da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre: Locanda in Cannubi, Via Crosia 14 – Barolo (CN), incontro con i piatti ideati di concerto dagli Chef Fabio Pungitore, Alex Oliviero, Alberto Rosani, Gabriella Carossa e Lorenzo Marengo. Telefono 0173.56294

– da lunedì 6 novembre a domenica 12 novembre: Le Vitel Étonné, Via S. Francesco da Paola 4 – Torino, appuntamento con le gustose ricette dello Chef Massimiliano Brunetto. Telefono 011.8124621

– da lunedì 13 novembre a domenica 19 novembre: La Taverna dei Porti Scur, Via Palazzo di Città 75 – Saluzzo (CN), sarà l’occasione di gustare le ricette esclusive della Chef Giada Carignano. Telefono 0175.219483

Molteplici opportunità per i gourmand appassionati di formaggi di gustare eccellenze casearie in contesti particolari, elaborati dalle mani di Chef rinomati che creano mix coinvolgenti tra la loro arte culinaria e i pluripremiati formaggi di Arrigoni Battista.

Redazione Centrale TdG