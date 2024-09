A Cannes ritorna TAX FREE

Come ogni anno puntualmente dal 29 settembre al 3 ottobre al Palais des Festivals di Cannes, si svolge il salone più esclusivo del mondo del lusso.

L’importanza del salone è talmente riconosciuta per cui bisogna assolutamente esserci per non perdere i lanci dei nuovi prodotti, per partecipare alle riunioni esclusive, inseguendo i tanti eventi del ricco programma in soli 5 giorni, dando l’opportunità ai soci di far conoscere il proprio marchio e crescere in un mercato sempre più globalizzato.

Il Grand Auditorium al Palais des Festivals ha accolto relatori eccezionali nel corso degli anni, ma l’edizione 2024 promette di essere particolarmente interessante. Il primo intervento sarà del presidente della TFWA Erik Juul-Mortensen per il suo discorso d’addio prima di dimettersi alla fine dell’anno. Parlerà delle tensioni geopolitiche che stanno sfidando le organizzazioni globali inducendo a ripensare alle loro strategie di crescita in tutto il mondo; l’incertezza odierna nel panorama internazionale richiede di considerare i cambiamenti fondamentali nelle strategie e nelle strutture.

Il moderatore della Conferenza, il famoso giornalista Stephen Sackur, si confronterà conversando con l’ex segretario di Stato americano Hillary Rodham Clinton che condividerà i suoi pensieri sull’attuale panorama geopolitico e le sue conseguenze per il commercio internazionale. In un anno in cui diverse grandi democrazie andranno alle urne, la sua esperienza in politica estera e l’esperienza di Washington avranno una particolare risonanza. La Clinton ha trascorso oltre cinque decenni nel servizio pubblico come avvocato, First Lady degli Stati Uniti, Senatrice, Segretario di Stato e Candidata alla Presidenza. Nella sua storica campagna 2016 per la presidenza degli Stati Uniti, ha ottenuto 66 milion di voti. È autrice di dieci libri best-seller, conduttrice del podcast You and Me Both, Professore di pratica presso la School of International and Public Affairs e Presidential Fellow presso Columbia World Projects e presso la Columbia University. È sposata con l’ex Presidente U.S.A. Bill Clinton. Come Segretario di Stato, il suo approccio di “smart power” alla politica estera riposiziona la diplomazia e lo sviluppo americani per il XXI secolo.

Sottolinea in conferenza come il settore duty free e travel retail si trova in un momento critico, che richiede una continua evoluzione, indispensabile per gli operatori del settori adattarsi rapidamente e rimanere agili per soddisfare la nuova generazione di consumatori.

Parlerà poi Peter Newbould, Amministratore Delegato e Vicepresidente Senior Managing di Motion Stores, 125 negozi negli aeroporti negli Stati Uniti e in Canada. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera nel travel retail, nel 2020, è stato direttore commerciale della divisione internazionale di WHSmith e durante questo periodo l’azienda è cresciuta da 50 a 300 negozi. Peter ha anche ricoperto ruoli esecutivi con Tata Retail Group (con sede in India), Borders e Superdrug.

Seguirà il dottor Ian Cesa Presidente di Horizon Consumer Science, una società che assiste da oltre 30 anni le aziende di business travel retail nella comprensione dei consumatori itineranti; ha aiutato aeroporti, rivenditori di viaggi e marchi internazionali ad affrontare le sfide per un raggiungimento efficace dei consumatori, inoltre, l’azienda ha condotto il Travel Retail Catalyst Study dal 2012, esaminando i consumatori in viaggio.

Per esplorare le tendenze emergenti e i cambiamenti nel comportamento dei consumi parlerà l’antropologa, futurista Sam Rad, fondatrice di Radical Next, uno studio di meta-media che crea storie di trasformazione, esperienze e produzioni multimediali che danno forma a un futuro positivo, che esplora come le prossime idee e le tecnologie radicali trasformeranno le società nei decenni a venire spingendo i limiti della coscienza umana e della connessione attraverso il suo lavoro. È stata tra i primi a condurre ricerche etnografiche nel mondo virtuale ed è autrice di bestseller “Bitcoin Pizza” e “The No Bullshit Guide to Blockchain”. Scrive come collaboratore di Forbes, concentrandosi sull’importanza di adattarsi e di essere agili per soddisfare una nuova generazione di consumatori. Sam ha fondato due aziende che sfruttano l’intelligenza artificiale per mappare il gusto personale, detiene anche diversi brevetti che collegano il mondo fisico a quello digitale ed è considerata un pioniere nella crittografia applicata, nei sistemi blockchain, nell’intelligenza artificiale, nell’elaborazione del linguaggio naturale e nelle simulazioni. Esplorerà i modi in cui le aziende possono coltivare una mentalità di esplorazione e innovazione audace, cruciale per il successo in un paesaggio in continua evoluzione.

Il dottor Ian Cesa è il Presidente di Horizon Consumer Science, una società che assiste da oltre 30 anni le aziende di business travel retail nella comprensione dei consumatori itineranti, ha aiutato aeroporti, rivenditori di viaggi e marchi internazionali ad affrontare le sfide del raggiungimento efficace dei consumatori. Inoltre, l’azienda ha condotto il Travel Retail Catalyst Study dal 2012, esaminando i consumatori in viaggio con una metodologia coerente.

Un’importante relatrice è Isabel Zarza, Amministratore Delegato per l’Europa meridionale di “Avolta”. Supervisiona le operazioni di vendita al dettaglio di viaggi, alimenti e bevande in Grecia, Malta, Spagna, Turchia e operazioni di vendita al dettaglio di viaggi in Italia. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio di viaggi, Isabel Zarza ha precedentemente lavorato presso Aldeasa, World Duty Free e Dufry, è ora conosciuta come Avolta.In precedenza, Isabel è stata COO per il Centro e il Nord Europa e l’Africa e Chief Strategy and Corporate Development Officer di World Duty Free Group fino a quando la società non è stata acquisita da Dufry nel 2015.

Moderatrice delle conferenze, Michele Miranda collabora con TFWA come Conference Manager dal 2015, con curiosità e passione per i contenuti, prima ha trascorso diversi anni con i think tank East West Institute for International Peace, con incarichi di organizzare eventi diplomatici di alto livello in tutto il mondo, da Washington DC a Mosca, da Bruxelles a Pechino e sul come rendere il mondo un posto più sicuro. Ha scritto sul New York Times e ha lavorato anche per l’International Tribune. Newyorkese, appassionata di fotografia, arrampicata su roccia, vorrebbe, se potesse, visitare ogni paese del mondo.

“Care TFWA” è una Organizzazione Umanitaria che finanzia la difesa dei più vulnerabili, soprattutto donne e bambini, dal 2005 ogni settembre invita i membri che hanno specifiche conoscenze a realizzare 10 progetti volti ad indirizzare risorse ai bisognosi. Nel cuore dell’Europa continuano purtroppo i conflitti armati e si teme una nuova guerra tra le superpotenze e la situazione economica, a causa anche dell’inflazione planetaria, imprevedibile. I consumatori di tutto il mondo ne fanno le spese diminuendo il potere d’acquisto.

Con un layout rinnovato “i.lab” fa la sua terza esperienza a Cannes durante la TFWA, mette in mostra innovazioni, tecnologie, soluzioni digitali e dati e una vasta gamma di servizi creativi cercando di coinvolgere con il consumatore che viaggia. Un nuovo modo per scoprire cosa sta succedendo intorno, cercando nuove soluzioni tecnologiche o come la tecnologia può essere applicata al mercato dei viaggi, cambiando il settore. Lo spettacolo è uno degli eventi più importanti nel calendario del settore della bellezza globale. È uno dei posti migliori per incontrare i principali attori del settore di tutto il mondo e anche stabilire nuovi contatti. Lo spettacolo è anche un modo estremamente importante per stare al passo e comprendere meglio i principali problemi del mercato, rimanere al passo con le tendenze e scoprire nuovi prodotti, con nuove informazioni sugli eventi.

I marchi italiani sono molto considerati in tutto il mondo per la qualità, le nostre industrie continuano a rinnovarsi presentando nuovi prodotti e nuove idee e, sfidando il futuro, sono presenti al salone sicuri che l’affidabilità dei prodotti “Made in Italy” sia simbolo di garanzia. Qualche nome ha cominciato qui a trovare una dimensione planetaria, altri, già ben affermati, si associano a TFWA affezionati al marchio.

Un importante sponsor italiano è la casa vinicola “Santa Margherita” che ha sempre dato grandissima importanza alla sostenibilità, fin dalla fondazione, facendo dell’amore per i suoi territori, e per le persone che li lavorano e li vivono, uno dei suoi punti di forza. Dalla fine della vendemmia 2018, Santa Margherita ha intrapreso un percorso di riconversione sostenibile dei terreni e dei vigneti a Refrontolo, nel cuore della DOCG Conegliano-Valdobbiadene. Le tecniche studiate e affinate nel corso di questi anni, hanno portato alla certificazione biologica dei Prosecco Superiore Millesimato e Brut “52”, sono vini prodotti da uve derivanti esclusivamente dalla tenuta di Refrontolo, due “cru” firmati da Santa Margherita, vini preziosi, piccole produzioni frutto dei 18 ettari immersi nei boschi. Sono vini che esprimono un elegante e al contempo sobrio legame con il territorio da cui nascono.

Un altro sponsor italiano è la “Tartufi Jimmy” che si dedica alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti d’eccellenza per soddisfare con dinamicità le richieste di un mercato sempre più esigente, trasmettendo con esperienza e passione i valori di questa millenaria e naturale tradizione. L’obiettivo è far assaporare a quante più persone possibili il tartufo, con il giusto prodotto, al giusto prezzo, nel giusto canale di vendita.

Sponsor da sempre, Mondelez celebra uno dei suoi ultimi sviluppi del marchio con il lancio di “New Equity di Toblerone”. La campagna invita gli acquirenti a entrare in un mondo vibrante con nuovi design audaci che soddisfano le esigenze in continua evoluzione degli amanti del cioccolato. Con una maggiore attenzione alla personalizzazione, lo sviluppo e l’opportunità di dosare di Toblerone, la colorata New Equity adotta un approccio futuristico a un marchio che è sinonimo di viaggio, pur mantenendo il suo ricco patrimonio.

Durante il Salone, il Lounge TFWA sulla spiaggia del Carlton, sponsorizzato dal Qatar, attende fino dalle ore 21.00 gli stanchi delegati per un poco di relax con qualche drink e un po’ di musica.

Carlo Origlia