A Cannes il Salone Immobiliare di Lusso più famoso al mondo

Dal 12 al 15 marzo, al Palais des Festivals di Cannes, si svolgerà il principale forum internazionale del mercato e della proprietà immobiliare più esclusivo del pianeta.

Si incontreranno gli attori decisionali, gli agenti, i costruttori e di tecnici con il progetto di creare delle basi per una collaborazione futura concreta; in soli 4 giorni si fotografa la situazione di un mercato sempre in evoluzione, permettendo ai delegati di avere una prospettiva unica, anche in questi tempi difficili, rendendoli consapevoli della loro importanza nel promuovere nuove iniziative di aziende importanti a livello internazionale.

La trasformazione degli spazi del pianeta in luoghi abitati dove si lavora, si vive e si gioca per consentire a tutti un futuro più sostenibile e prospero, cambiando l ‘urbanizzazione per costruire città con possibilità di vivere intelligentemente questo tempo pieno di interrogativi, lavorando sui valori essenziali come vivibilità, resilienza, sostenibilità e convenienza, così propone la CEIPIEMONTE incaricata dalla Regione Piemonte, invitando a partecipare a questo evento, esserci, significa conoscere le principali novità del settore, incontrare i protagonisti e avere accesso ai principali progetti del di sviluppo immobiliare. All’edizione di quest’anno prendono parte oltre 20.000 partecipanti, 2500 aziende di almeno 90 Paesi.

Il MIPIM AWARDS, come ogni anno, premia i migliori progetti immobiliari del mondo.

In gennaio la Giuria seleziona tra 220 dossiers ricevuti, i finalisti delle categorie in concorso: Miglior Complesso nel Settore Residenziale, Alberghiero, Sanità, Uffici, Rinnovazione Urbana, Logistica Industriale, Infrastrutture, Centri Commerciali e Villaggi Turistici.

La Giuria è composta del Presidente François TRAUSCH e dagli altri numerosi membri: Stéphanie BENSIMON, Véronique BEDAGUE, Kai-Uwe BERGMANN, Aaron BLOCK, Hala EL AKL, Guy GRAINGER, Karim HABRA, Jani NOKKANEN, Tina PAILLET e Katarzyna ZAWODNA.

La giuria quest’anno si concentrerà su progetti che cercano di migliorare le prospettive dell’ambiente costruito, in linea con gli obiettivi ESG.

“CRITERI CHIAVE”: La sostenibilità globale, Integrazione del progetto nel suo ambiente e comunità, Qualità dell’esperienza utente, Il contributo economico, Originalità del concetto e Qualità architettoniche. Dagli edifici esemplari nelle principali asset class immobiliari, agli schemi di rigenerazione mista e urbana che riscrivono il regolamento, i vincitori dei MIPIM Awards avranno tutti una cosa in comune: un impegno olistico per la sostenibilità.

“MIPIM Challengers” consente ai giovani pionieri di creare soluzioni per le questioni urgenti dello sviluppo urbano globale ed incoraggia l’industria a creare un paesaggio urbano migliore per le generazioni future. Un’opportunità estremamente importante per dare ai leaders di domani la possibilità di guidare un vero cambiamento da ora. Questa è un’iniziativa molto entusiasmante di MIPIM che consente ai nostri futuri leader del settore di riunirsi e affrontare le sfide che stiamo considerando, esaminare le soluzioni proposte nei loro saggi e incontrarli al Challenger al MIPIM 2024: Nicolas Kozubek, Annette Kröger e Muyiwa Oki, sono orgogliosi di far parte di questa iniziativa e di sostenere la prossima generazione nell’avere la loro voce e migliorare la diversità e i punti di forza del settore dell’ambiente costruito.

Che cosa è “Housing Matters!”? Ogni settimana, più di 1,5 milioni di persone si trasferiscono in una città da qualche parte nel mondo. Eppure la maggior parte delle città non è al passo con l’aumento delle richieste di alloggi, il che, spinge i prezzi verso l’aumento e la disuguaglianza abitativa nel processo. Ora, in effetti, è il momento di esplorare in modo fantasioso di come potremmo plasmare il futuro della vita negli spazi. In risposta, MIPIM convocherà un nuovo evento dedicato all’edilizia abitativa in collaborazione con” Co-Liv” una delle principali associazioni globali di professionisti del settore co-living.

Il pubblico di MIPIM comprende i principali decisori nel settore immobiliare di oltre 90 paesi, garantisce una piattaforma per lo scambio di innovazioni e prospettive tangibili e replicabili in grado di guidare cambiamenti significativi. Esploriamo soluzioni come il coliving, l’edilizia plurifamiliare, l’edilizia popolare, l’edilizia aziendale… e condividiamo le visioni di ciò che dovrebbe e potrebbe essere l’edilizia sostenibile.

Appuntamento imprescindibile lunedì 11 marzo per questo evento stimolante e innovativo.

Carlo Origlia