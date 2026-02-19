A Cannes il salone del lusso immobiliare

MIPIM 2026, il principale evento mondiale del mercato immobiliare del lusso e tecnologico, si terrà a Cannes dal 9 al 13 marzo 2026 presso il Palais des Festivals.

L’edizione di quest’anno si concentra sulla trasformazione urbana sostenibile e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore real estate.

Con oltre 20.000 partecipanti previsti, l’evento riunisce investitori, architetti e decisonisti e politici per delineare il futuro delle “città resilienti”.

Punti salienti di quest’anno:

Focus ESG, sessioni dedicate alla decarbonizzazione e ai progetti a impatto sociale positivo Innovativo. Innovazione Tech, ampio spazio a soluzioni di smart building e gestione dati Networking Globale, delegazioni da oltre 90 paesi, con particolare attenzione ai nuovi mercati emergenti.

Di grande interesse la Sostenibilità, l’Intelligenza Artificiale, e le Soluzioni abitative, con la presenza di oltre 2000 società di investimento.

La Partecipazione Italiana: Confermata l’iniziativa Club Italia (in collaborazione con ICE e ANCE) per supportare le aziende italiane.

Rilevanza: Networking di alto livello tra investitori, sviluppatori, architetti-

Anche quest’anno il Piemonte sarà presente con uno stand istituzionale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali, nel Real Estate, nell’edilizia, e alla promozione delle competenze e delle opportunità offerte dalle aziende piemontesi partecipanti.

L’iniziativa è prevista nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Cleantech & Green Building della Regione Piemonte, finanziato dal PR FESR 2021-2027. Le aziende ammesse al PIF Cleantech & Green Building 2025 potranno beneficiare di un aiuto in regime di favore come l’abbattimento del costo di partecipazione. Tutte le altre aziende piemontesi dovranno invece corrispondere la quota integrale di partecipazione.

Creato nel 1991, il MIPIM Awards celebra i progetti più utili, sostenibili e visionari del settore.

Dagli edifici esemplari nelle classi di asset principali del settore immobiliare, agli schemi di uso misto e rigenerazione urbana che riscrivono il regolamento, i vincitori dei MIPIM Awards avranno tutti una cosa in comune: un impegno olistico per la sostenibilità.

La giuria, presieduta da Véronique Bedague, si concentra su progetti che cercano di migliorare le prospettive dell’ambiente costruito, in linea con gli obiettivi ESG.

Da una considerazione di costruzione e carbonio operativo, alle preoccupazioni per il clima e il ciclo di vita, i premi andranno principalmente a progetti che meglio servono i loro utenti finali e le comunità più ampie, dando un contributo all’economia, ecco gli impegni:

Sostenibilità complessiva Integrazione del progetto nel suo ambiente e nella sua comunità Qualità dell’esperienza dell’utente Contributo economico Originalità del concetto Qualità architettoniche

Il premio Nobel Philippe Aghion aprirà il MIPIM 2026. Il keynota Aghion esplorerà le implicazioni critiche per il settore: come l’innovazione e la tecnologia possono guidare lo sviluppo urbano sostenibile e resiliente, il ruolo del capitale pubblico e privato nell’accelerazione delle transizioni verdi e digitali e come la politica pubblica può aumentare la produttività, rafforzare la competitività e sostenere una crescita regionale equilibrata. Aghion, uno degli economisti più influenti di oggi, continua a guidare la prossima generazione di leader come professore presso il Collège de France e INSEAD, e come Visiting Professor presso la London School of Economics. Insieme a Peter Howitt, ha sviluppato una teoria rivoluzionaria che dimostra che le economie crescono quando le nuove innovazioni sostituiscono quelle obsolete, un processo noto come distruzione creativa. L’immobiliare può rendere il mondo un posto migliore?

Carlo Origlia