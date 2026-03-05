8 marzo nei musei e nei luoghi della cultura delle Residenze reali sabaude – Musei nazionali Piemonte

Ingresso gratuito per tutte le donne, concerti, spettacoli, itinerari culturali

Musica, teatro, arti visive. Nella Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo 2026, le Residenze reali sabaude, i musei e i luoghi della cultura dei Musei nazionali Piemonte propongono un programma che mette in relazione linguaggi diversi e patrimoni storici, affiancato dall’ingresso gratuito per tutte le donne a Palazzo Carignano, Villa della Regina e ai Castelli di Moncalieri, Agliè e Racconigi.

Alle 11 il Salone d’Onore di Villa della Regina diventa il palcoscenico del concerto Le Nuove Musiche – Accenti Diversi, realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicaviva. Il Coro Voxel di Roma, diretto da Filippo Stefanelli, e l’Insieme Polifonico Femminile San Filippo Neri, diretto da Daniela Lepore, costruiscono un dialogo tra repertori e scritture musicali differenti.

Alle 17.30, nella Sala Nuova del Castello di Agliè, Fate le brave, la performance teatrale firmata dall’artista, psicologa e terapeuta Claudia Vigneti, che intreccia arte e riflessione in uno spettacolo coinvolgente e contemporaneo. L’ingresso è gratuito con offerta (parte del ricavato sarà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Delegazione di Brandizzo, a sostegno della prevenzione oncologica).

Nel corso della giornata, i percorsi museali si arricchiscono di itinerari culturali che attraversano arte e suggestioni orientali. A Palazzo Carignano è esposto Belisario chiede l’elemosina di Legnanino, opera di forte impatto narrativo; al Castello di Moncalieri la mostra Fammi un quadro del sole, promossa con l’Università di Torino, mette in dialogo la poesia di Emily Dickinson con le opere di Matilde Domestico e Floriana Porta; al Castello di Agliè l’allestimento Ricordi di viaggio presenta dipinti giapponesi e kakemono, aprendo uno sguardo sulle relazioni tra culture e immaginari.

Sono aperti anche l’Abbazia di Vezzolano e le Aree archeologiche di Industria e Augusta Bagiennorum, che confermano l’ingresso gratuito per tutte le persone.

Orari di apertura di domenica 8 marzo

Palazzo Carignano – 10-13 e 14.15-18.00 (ultimo ingresso 17) Villa della Regina – 9.30-18 (ultimo ingresso 17)

Castello di Moncalieri – 10-18 (ultimo ingresso 17)

Castello di Agliè – 9-13 (ultimo ingresso 12) e 14-18 (ultimo ingresso 17) Castello di Racconigi – 9-19 (ultimo ingresso 18)

Abbazia di Vezzolano – 10-17 (ultimo ingresso 16.30)

Area archeologica di Industria – 10-12.30 e 14.30-17.30 su prenotazione (athena.as.culturale@gmail.com; 379 1592724)

Area archeologica di Augusta Bagiennorum – 7-18

Biglietti

Per Palazzo Carignano, Villa della Regina e i Castelli di Agliè e Racconigi acquisto dei biglietti online su https://www.museiitaliani.it/

Per il Castello di Moncalieri prenotazione obbligatoria con acquisto anticipato del biglietto online su https://lavenaria.museitorino.it/categoria/castello-di-moncalieri/

Info

https://museipiemonte.cultura.gov.it/index.php/musei-e-luoghi-della-cultura/

