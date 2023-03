Grande successo per la 31° edizione di “Tipicità Festival 2023”, inaugurata dal Governatore della Regione Marche Francesco Acquroli, dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, dall’Ambasciatore della Tanzania Mahmoud Thabit Kombo e dal Direttore di Tipicità Angelo Serri, svoltosi al Fermo Forum nel cuore delle Marche, dall’11 al 13 marzo. Il successo di questa nuova edizione la si deve alla lungimiranza dell’ideatore di questa importante rassegna delle eccellenze della Marche, Angelo Serri. Infatti, Tipicità Marche non finisce di stupire. Dopo il successo ottenuto a EXPO MILANO 2015, dove tutte le regioni e località hanno copiato il format ideato dal fondatore Angelo Serri e da Alberto Monachesi, continuando evolvendosi in tutte le edizioni e coinvolgendo un Paese estero, per completare il successo internazionale con EXPO DUBAI 2020. Tipicità, iniziata quest’anno con un’anteprima internazionale da Londra nel mese di febbraio e proseguita alla BIT con il debutto italiano. Un altro significativo riconoscimento per Tipicità Festival, da quest’anno è stata inserita nel sito ufficiale del Ministero del Turismo “Italia.it” tra le manifestazioni italiane da non perdere.

La Repubblica di Tanzania è stato l’ospite ufficiale di quest’anno, ma erano presenti delegazioni estere anche da Olanda, Inghilterra, Sud Africa ed Ungheria, oltre a numerose realtà italiane, con le rispettive tipicità e proposte turistico-culturali, confermando il successo per far conoscere gli eccezionali prodotti enogastronomici, manifatturieri dell’abbigliamento e dei moltissimi borghi della Regione Marche. “I riflettori erano puntati su 160 aziende produttrici di cibo e specialità gastronomiche, insieme ad attrattive territoriali, icone della fashion e simboli del saper fare. Tipicità promuove ile attività locali nella dimensione globale, si confronta con altre comunità nazionali ed internazionali, sperimenta format innovativi per valorizzare il nuovo modo di essere italiani espresso nel claim del Ministero degli Esteri: BeIt!”. spiega Angelo Serri. Diecimila metri quadrati di percorso attraverso aree tematiche visitate in oltre ottanta eventi. I vini delle Marche si sono raccontati in Autocthon: dalle più classiche denominazioni alle espressioni inconsuete e non convenzionali.

Nel padiglione dei biocreativi: le storie di personaggi, produzioni e territori muovono dalla tradizione ed esplorano le innovazioni del gusto. Lievito & fermento è stato lo spazio che ha animato i lieviti, farine, grani e magie del forno, accanto all’effervescenza delle birre artigianali. Nel Mercatino si è vissuto il ritorno alla piazza e agli aspetti più popolari dell’enogastronomia, si è avuto anche la possibilità di acquistare “chicche” introvabili nei consueti canali. Grand Tour: il padiglione “di viaggio” nel quale annotare le proposte di accoglienza di luoghi ancora tutti da esplorare, al di fuori dai grandi circuiti turistici. In Accademia, si è potuto fare assaggi d’autore con grandi chef e talenti emergenti.

Nell’Open Space si sono susseguiti incontri con produttori, sapori, culture e identità locali. Nello spazio Forum & Focus, i moltissimi talk show di approfondimento con gli esperti e la partecipazione di personaggi e volti noti della Radio e Tv, tra questi il capo redattore del Tg5, Gioacchino Bonsignore, il direttore del Touring Club Italiano Silvestro Serra, Nicola Prudente in arte, Tinto, Roberta Morise, Camper Rai, Marco Ardemagni, Radio Rai, Monica Caradonna, Linea Verde Rai, Giovanna Ruo Berchera, Geo Rai 3. Non sono mancati i talk show cooking con gli chef dell’Accademia di Tipicità: Luca Facchini, Barbara Settembrini, Roberta Mazza, Serena D’Alesio, Alessio Bottachiari, Gian Marco Di Girolami e Davide Marchionni. Ospite d’onore il re dei risotti, con i racconti della pila, Gabriele Ferron. Non ha voluto mancare in questa speciale edizione il Presidente FIC, Federazione italiana cuochi, Rocca Pozzuolo. Dopo lo storico Festival, Tipicità continuerà con Grand Tour delle Marche con inizio dal 18 di maggio a Ancona per “Tipicità in Blu”, proseguendo fino a dicembre con il circuito di eventi del Grand Tour delle Marche. Una vera festa che mancava da qualche per le ragioni che tutti sappiamo e il numeroso pubblico che ha partecipato riconferma l’idea di Angelo Serri.

Info: www.tipicitaexperience.it www.tipicita.it

Jimmy Pessina