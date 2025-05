2025, un traguardo importante per il premio Emergente ideato da Witaly

20 anni di EmergenteChef, 15 di EmergentePizza, 10 di EmergenteSala le tre finali 2025 si sono svolte a Monza per la prima volta insieme

Nella splendida Villa Reale di Monza è stato festeggiato un anniversario importante, i 20 anni di EmergenteChef, la competizione che ha lanciato decine e decine di nuove stelle Michelin (oltre un centinaio), e i 15 anni di EmergentePizza e i 10 di EmergenteSala, ancora oggi l’unico evento focalizzato sul servizio di Sala.

La festa ha avuto luogo nei Saloni della Villa Reale di Monza in coincidenza con la Premiazione di EmergenteChef, EmergentePizza e EmergenteSala 2025.

Le varie gare si sono svolte all’interno di tre importanti e differenti location; La Villa Reale di Monza, con il suo Teatrino di Corte in occasione della “Prova Teorica”, l’Istituto professionale alberghiero IPSSEC Adriano Olivetti di Monza, che mette a disposizione i propri laboratori per le gare di EmergenteChef e EmergentePizza e l’Hotel De La Ville per la “Cena di Gara” di EmergenteSala.

Ci teniamo a ringraziare tutti gli attori delle differenti strutture che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

L’evento è iniziato lunedì 28con la Prova Teorica di EmergenteSala, nel suggestivo Teatro di Corte della Villa Reale, un vero gioiello architettonico poco noto e recentemente restaurato. Qui i concorrenti si sono presentati alla giuria di esperti e hanno risposto alle loro domande. Al termine si è svolto il momento conviviale all’Hotel De La Ville, a pochi passi dalla Villa Reale.

Nella stessa mattinata, all’Istituto Olivetti di Monza, sono arrivati i concorrenti di EmergentePizza per preparare l’impasto, rigorosamente a mano, che è stato utilizzato nella giornata seguente. Nel pomeriggio, invece, si è svolta la prima parte di EmergentePizza: la Prova Fritti Vegetali, nella quale i finalisti in gara hanno presentato ad una giuria di esperti e giornalisti del settore le proprie creazioni.

In serata, a partire dalle 19.30, all’Hotel De La Ville è iniziata la seconda prova di EmergenteSala: la “Cena di Gara”, che ha visto impegnati i finalisti nel servire i tavoli degli ospiti-giurati (esperti e giornalisti) che hanno giudicato il loro portamento, la dialettica e la qualità del servizio.

Nella tarda mattinata del 29 aprile, all’Istituto Olivetti si è svolta la Prova Pizza No Waste di EmergentePizza, nella quale sono state presentate alla giuria le preparazioni pensate dai finalisti, utilizzando l’impasto preparato il giorno prima.

In contemporanea, i finalisti di EmergenteChef son stati impegnati nel preparare il menù di gara che è stato servito in occasione della Prova Finale.

Per la prima volta c’è stato anche il coinvolgimento dei concorrenti di EmergenteSala anche in occasione di questa gara.

I vincitori e i premiati di Emergente 2025

EmergenteChef: il vincitore è Matteo Faenza – Mogano – Formello, Lazio.

Menzione speciale per Pietro Giudici – Arnolfo**.

Il Premio “Miglior Pane” in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini è stato assegnato a Sabino Calabretto – Casanova a Grotta Palazzese – Polignano a Mare, Puglia.

Il Premio “Miglior Abbinamento Vini” in collaborazione con Vitevis se l’è aggiudicato Alessio Currò – Il Cappero* – Vulcano, Sicilia.

EmergentePizza: il vincitore è Antonio Coppola – Fratelli Coppola – Milano, Lombardia

Menzione speciale per Antonello Scatorchia – Glamour – Rionero Del Vulture, Basilicata

Il Premio “Miglior Fritto” è stato aggiudicato a Antonio Mariniello – Pala e Mattarello – Sesto Fiorentino, Toscana.

Il Premio “Sostenibilità” in collaborazione con Le 5 Stagioni è stato assegnato Gianfranco Zanfradino – Zanfa Bros – Firenze, Toscana.

Il Premio “Miglior Abbinamento Vini” in collaborazione con Vitevis se l’è aggiudicato Antonello Scatorchia – Glamour – Rionero Del Vulture, Basilicata.

EmergenteSala: il vincitore è Elisa Agarinis – Agli Amici** – Godia, Friuli-Venezia Giulia.

Menzione Speciale per Francesco Mario Passaretti – Le Cattedrali* Luxury Relais– Asti, Piemonte.

Ogni concorrente ha presentato un pane realizzato dal locale di riferimento e il Premio “Miglior Pane” è stato assegnato Francesco Mario Passaretti del ristorante Le Cattedrali* Luxury Relais– Asti, Piemonte e Gabriele Bove – Pasha* – Conversano, Puglia.

L’evento si è svolto nello splendido Salone delle Feste e ha visto la partecipazione di alcuni tra i più importanti nomi del settore che hanno raccontato e analizzato i cambiamenti degli ultimi anni, dalle nuove tendenze dell’alta cucina all’importanza della sala, fino alla rivoluzione della pizza.

Il primo incontro è stato dedicato all’evoluzione della pizza e alla crescente attenzione per la qualità delle materie prime. A moderare il dibattito è stata Dominga Cotarella, presidente di Terranostra, l’associazione italiana degli agriturismi promossa da Coldiretti. Un tema centrale sarà il ruolo fondamentale dei prodotti agricoli freschi nella creazione di un prodotto che, da semplice cibo popolare, è oggi protagonista dell’alta cucina.

Sul palco sono intervenuti: Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Touring Club Italiano – Alessandro Gilmozzi, chef e presidente dell’Associazione Italiana degli Ambasciatori del Gusto – Renato Bosco. Maestro pizzaiolo e innovatore, fondatore di Saporè a San Martino Buon Albergo (VR) – Giorgio Agugiaro, owner Agugiaro & Figna Molini e una delle voci più autorevoli nel settore molitorio – Ferdinando Del Vecchio, cuoco contadino e titolare dell’Agriturismo Cecauciello a Nusco (AV), delegato provinciale di Terranostra Avellino – Franco Pepe, maestro pizzaiolo di fama internazionale e protagonista di “Chef’s Table: Pizza”

Il confronto ha messo in luce come tradizione e innovazione abbiano trasformato radicalmente la percezione e il valore della pizza nel panorama gastronomico mondiale.

“Il futuro della sala. Ospitalità e servizio al centro, ma non ancora messi in valore quanto meriterebbero: cosa fare?”. Il talk moderato da Lorenza Vitali, presidente di Witaly e ideatrice della competizione EmergenteSala, ha approfondito il cambiamento del ruolo dei professionisti della sala e l’importanza della formazione per garantire un servizio sempre più raffinato e personalizzato.

A condividere la loro esperienza sono stati Renata Cumino, dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Adriano Olivetti di Monza – Simone Giorgi, general manager del Park Hyatt Milano e riconosciuto come “Hotelier of The Year” al Virtuoso Global Awards 2024 – Mauro Santinato, CEO di TeamWork Hospitality ed esperto di marketing alberghiero – Federico Gordini, fondatore della Milano Wine Week – Tany Nardi, co-titolare dell’Hotel De La Ville di Monza.

Un’occasione che ha dato modo di discutere del valore dell’accoglienza e delle nuove prospettive per una professione in costante evoluzione.

A chiudere la giornata è stato il talk dedicato all’evoluzione del ruolo dello chef, un tempo visto come semplice esecutore e oggi vero e proprio protagonista della scena gastronomica internazionale.

A guidare la discussione è stata Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto di Repubblica e autorevole voce del giornalismo enogastronomico. Sono intervenute alcune delle personalità più influenti della cucina italiana: Massimo Bottura, chef patron dell’Osteria Francescana, tre stelle e stella verde Michelin, lo chef italiano più rappresentativo sulla scena internazionale – Antonia Klugmann, chef una stella Michelin vincitrice di EmergenteChef 2010 e anima del ristorante “L’Argine a Vencò” – Paolo Vizzari, giornalista e narratore gastronomico – Sara Scarsella, Executive Chef del ristorante Sintesi (RM) insieme a Matteo Compagnucci, vincitrice di EmergenteChef 2022 e premiata come Best Chef Under 35 ai Food&Wine Italia Awards.

Un confronto tra generazioni di chef che ha offerto uno sguardo su come la figura del cuoco sia cambiata negli ultimi vent’anni e su quali siano le sfide future per chi oggi vuole intraprendere questa carriera.

Ai talk sono seguite le premiazioni delle gare e un brindisi con la torta realizzata dai ragazzi della cooperativa sociale di In-Presa a Carate Brianza.

Il Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, è intervenuto attraverso un video nel quale ha ribadito l’importanza della valorizzazione dei giovani e del patrimonio gastronomico nazionale.

Sono stati coinvolti anche i calciatori dell’AC Monza, Andrea Carboni e Leonardo Colombo, che si sono resi disponibili per un saluto sul palco.

Le sedi delle Finali di Emergente 2025 a Monza:

Consorzio Villa Reale e Parco

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, è stato costituito il 20 luglio 2009 per valorizzare la Reggia di Monza, con la Villa Reale, i Giardini Reali e il Parco. È partecipato dalle istituzioni proprietarie di Villa Reale e Parco: il Ministero della Cultura, la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano.

Istituto professionale alberghiero “IPSSEC” Adriano Olivetti

I percorsi e le trasformazioni dell’Istituto sono stati paralleli a quelli che la società industrializzata del territorio di Monza e Brianza ha sviluppato nel tempo. In questo contesto sono stati introdotti gli attuali indirizzi per la formazione di figure professionali in risposta alle richieste del mercato del lavoro di grandi, medie e piccole imprese nel settore turistico/alberghiero e ristorativo.

Hotel de la Ville

Di grande personalità e fuori dagli schemi, l’Hotel De La Ville, gestito dalla famiglia Nardi, è un quattro stelle a Monza con vista sulla Villa Reale, è una dimora sontuosa con un magnifico ristorante pluripremiato, il Derby Grill, ideale per le esigenze del business e i piaceri del tempo libero. In una posizione strategica, l’Hotel de la Ville e la sua magnifica dependance, La Villa, respirano l’aria fresca del parco della reggia di Monza e distano solo 16km dalla Stazione Centrale di Milano e 22 km dalla Fiera di Rho.

Nutrito l’elenco dei prestigiosi partner delle gare di Emergente: Agugiaro&Figna Molini, Aquanaria, Ambrogio Sanelli, AIS, BrianzAcque, Casa Bugatti, Casa Marrazzo, Consorzio per la Tutela del Franciacorta, Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, Famiglia Cotarella, Filicori Zecchini, Koppert Cress, La Collina dei Ciliegi, Le 5 Stagioni, Levoni, Montenegro Group, Odessa, Re-Plant, Opera Olei, Pallini, Royal Food Caviar, Stölze Lausitz, Tenuta San Pietro a Pettine, Tenuta San Leonardo, The King Fish Company, Valoriani, Vitevis e della festa di Emergente: Acetaia Giusti, Barry Callebaut, Cantine Nuraghe Anthigori, Centumbrie, Fagianeria, GagiaBlu, High Quality Food, Joaquin, Le 4 Contrade, Meracinque, Mitilla La Cozza di Pellestrina, Mortadella La Favola, Pasta UNO.61, Salumificio Squisito, San Salvatore 1988, Vignuolo.

Redazione Centrale TdG