100 nuove barche al Festival Yachting di Cannes

Come ogni anno il salone più grande d’ Europa si divide tra il Vieux Port con 355 nuovi yacht a motore dai 12 ai 45 metri di lunghezza e Port Canto con il mondo della vela con 120 unità nuove e 45 imbarcazioni di seconda mano dai 25 metri in su. Quest’anno, il Port Canto accoglie anche la nuovissima Power Boat Marina con 175 barche.

La direzione del Festival è confermata all’instancabile presenza di Sylvie Ernoult.

Il salone è all’insegna della convivialità e della condivisione, al Port Canto si svolgeranno numerose animazioni anche con momenti musicali, dal martedì alla domenica fino alle 19.00, il venerdì con la notturna fino alle 22.

La nautica è un settore dell’industria in cui l’Italia eccelle, numerosi cantieri sono presenti e anche molte produzioni legate all’indotto e il salone è sempre motivo di presentazione in anteprima europea o mondiale di splendide imbarcazioni.

Ferretti è un brand forte della tradizione e del patrimonio centenario cantieristico ed è leader del settore con 6 marchi. Sono l’orgoglio dell’Avvocato Alberto Galassi mentre parla dei risultati economici, in forte crescita già nei primi mesi del 2024. Wally, Pershing, Itama, Riva, CRN e Custom Line sono i nomi simbolo del Made in Italy apprezzati e ammirati in tutto il pianeta.

Quest’anno tra i vari importanti nuovi yachts, Ferretti presenta a Cannes una barca di 35 metri, il Pershing GT 116, che con la sua natura sportiva, la sua estrema abitabilità, il suo stile elegante conferma l’impegno di rendere piacevole la vita ai fortunati armatori.

A Cannes arriva l’INFINITO 90, primo modello della nuova serie, pronto a disegnare una nuova strada e a portare Ferretti Yachts nel futuro con la tecnologia di gamma F.S.E.A. Un cabinato monoscocca di 25 metri al suo lancio mondiale.

Riva presenta il suo nuovo motoscafo “full electric” con batterie al litio, l’El-Iseo, splendido design con un mix perfetto di innovazione e tradizione.

Un’altra anteprima europea di Ferretti è l’ITAMA 62 RS, una barca da giorno di 15 metri dallo stile tradizionale del brand e prende forma attraverso le linee slanciate e sportive dallo spirito mediterraneo e il suo fascino senza tempo. Questo open offre un senso unico di libertà e indipendenza a coloro che si imbarcano.

Ferretti Navetta 38 è uno spazio eccezionale lungo 38,76 metri, un bellissimo yacht con quattro ponti e uno scafo in movimento di meno di 300 GT. È l’essenza degli yacht su misura della gamma del marchio. Novità mondiale!

Anche il cabinato cruiser FERRETTI 670 di 20 metri è un anteprima a Cannes, come i 2 Wally, iconici tender della gamma Wallypower, il Wally 50 ha le stesse linee pulite dei suoi predecessori, cupola in vetro e carbonio sulla cabina e i sedili più 2 lettini possono ospitare 8 persone.

Dal cantiere di Messina arriva Aicon 50, 15 metri di barca che sperimenta una tecnologia all’avanguardia con materiali naturali di alta qualità e artigianato su misura per le esigenze di ogni tipo di cliente; gli yacht Aicon sono leggeri e navigabili con prestazioni impeccabili sull’acqua.

Azimut-Benetti ha visto la scorsa stagione un costante incremento dei ricavi del Gruppo, passando dagli 840 milioni di euro del 2020/2021 agli 1.3 miliardi di euro dell’esercizio 2023/2024, registrando una crescita del 55% negli ultimi quattro anni. Si profila pertanto una prospettiva positiva, rosea, anche superiore al 10% per il 2024-2025 con 1.5 miliardi di euro di attivo.

Azimut ha presentato In anteprima a Cannes il nuovo il Fly 62. Design di Alberto Mancini è un contatto ravvicinato con il mare, anche per lunghi periodi a bordo, un nuovo pozzetto verso poppa che crea una suggestione sensoriale con l’acqua, si desidera vivere a pranzo o in momenti di relax o di sport direttamente rivolti verso il mare. Gli interni sono curati dall’Architetto Fabio Fantolino con un design essenziale e pulito.

Il Seadeck 7 full hybrid è il primo yacht al mondo ad abbinare alimentazione ibrida e propulsione IPS Volvo Penta, orgoglio del gruppo e di Giovanna Vitelli. Questo risultato permette di navigare con uso simile all’automobile passando dal motore elettrico a quello termico. Certificato da RINA garantisce l’alto livello di affidabilità e sicurezza.

Debutta a Cannes un cantiere di Clusane d’Iseo, Brescia, con una barca da giorno con 2 cabine e un bagno dal design puro e minimalista che distribuisce razionalmente lo spazio: l’ASTOR 36. La tradizione è rappresentata dal nonno Battista che costruiva barche in legno negli anni ’60-80, per altro continuata oggi con il restauro di motoscafi Riva d’epoca in legno.

Il cantiere FIART con la famiglia al completo porta a Cannes 6 barche, la Linea P e la gamma Seawalker che saranno a disposizione per visite e prove in anteprima mondiale.

Il P58 con le sue linee innovative e imponenti è una barca curata in ogni dettaglio, raffinata ed elegante, disegnata dall’Architetto Stefano Pastrovich, destinata ad una clientela che cerca un prodotto di qualità che faccia sentire come a casa. Lo spazio all’aperto è pensato e organizzato in ogni dettaglio. L’uso dei tessuti sulla gamma è un sodalizio Missoni-Fiart come due family company che condividono alcuni valori aziendali fondanti, legati all’artigianalità e cura del prodotto Made in Italy.

Il P52 condivide con la sorella maggiore le scelte estetiche e stilistiche in una misura più contenuta, cioè in 52 piedi in cui possono trovare comodamente posto però 8 persone. Lo spazio è pensato e organizzato in ogni dettaglio per chi ama passare le giornate a bordo in relax, spiccano anche il garage per il tender e la spiaggia di poppa, ideale come passerella e piattaforma per i bagni in mare.

Il successo del salone, quest’anno, è destinato a ripetersi con la presentazione di circa 100 nuovi modelli di imbarcazioni, impossibile quindi elencarli tutti ma i cantieri sono attenti ad offrire prove in mare ed indirizzare verso una scelta consapevole e informata.

Carlo Origlia